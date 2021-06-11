我是一名來自大陸的大三學生。從小就很喜歡台灣，熱衷兩岸交流，也一直想為兩岸友好交流做出自己的一份貢獻。因為很喜歡台灣，所以我很早就自學了注音符號和繁體字，並且越來越喜歡注音符號與繁體字。

前段時間有位台灣的朋友給我分享了一份注音學習的PDF文件我很是喜歡，原本我只是打算把PDF文件上注音學習的知識點自己記筆記學習，但是那份PDF並沒有關於漢語拼音學習的知識點，而且就我所知台灣的國小是不教漢語拼音的，大陸也幾乎沒有關於注音學習的教材。

於是我轉念一想為了幫助兩岸更多漢語拼音與注音的愛好者，為了幫助兩岸交流，也想為兩岸交流做出自己的一份貢獻，便有了編寫這本教材的想法。大陸人可以根據我的這份教材學習注音符號，台灣人可以根據我的這份教材學習漢語拼音、編寫這本教材我做了很多規劃，參考那份PDF的思路，我開始加班加點的著手編寫。

有些措辭表述我也是思考了很久才下筆的，思考的過程也是很不易的，對於一名大三學生的我來說還是有一定的挑戰性，因為要考慮大陸和台灣理解的差異，盡可能通俗一些讓兩岸的朋友們都能看懂，自學起來沒有障礙。這篇文章中我展示我的教材部分內容，教材全部內容可以到我的小紅書主頁上閱讀。

為了增加教材的趣味性，我自己也畫了一些可愛的插圖，個人的字跡不是很好還請大家見諒，因為大陸很少有人接觸到注音符號，台灣很少人學漢語拼音，所以我的教材第一部分就是注音符號表和漢語拼音表。

可愛的教材。（作者提供）

我的教材第二部分是聲調的學習，漢語拼音和注音在聲調方面是一樣的，個別差異我也寫在教材上了，為了充分尊重兩岸文化差異，在舉大陸的例子時我寫了簡體字橫排版，我的用意也是為了體現兩岸相互尊重。

可愛的教材。（作者提供）

第三部分是注音符號和漢語拼音的對照學習，也是我這本教材最主要的內容了，在寫這部分內容我措辭我也是反覆斟酌，因為內容很多，我僅大概展示部分內容。

第四部分是疑難解答，也是對我個人而言最有挑戰性的部分，考慮兩岸人學習的差異和兩岸人在學習拼音或注音可能會遇到的難點來編寫這部分內容，熬夜在電腦上打了幾遍稿子才下筆的。這部分可以說應該是最有價值也是最困難的內容，只要學會了這些疑難點，注音符號和漢語拼音便都能掌握了，因為內容較多僅展示部分內容。

為了增加教材的豐富性，我就把兩岸輸入法鍵盤分佈圖這部分內容加上了，也就是我教材的第五部分內容。

教材的最後一部分內容就是漢語拼音和注音符號的對應總表了。

可愛的教材。（作者提供）

我利用假期的時間在開學之前完成了這本教材的編寫，總共50多頁手寫畫圖真的蠻不容易的，但因為有為兩岸交流做貢獻的想法讓我堅持了下來，我能為兩岸做出自己的微薄貢獻也是發自心底特別高興的。這本教材我有考慮過出版，希望在台灣和大陸出版在兩岸流通，但因為目前上大三學業很重，我也在準備考所以暫時沒有精力這麼做。但我也會努力讓越來越多的兩岸的朋友瞭解到我這本教材，我也會充分調研兩岸讀者對我的教材評論反饋。

我想等我考上研究生，有了更多時間和自由做自己喜歡的事情，我就在這本教材的基礎上重新編寫一本內容更完善的教材，為教材加上目錄，前言，和一些更豐富的內容，把兩岸友好的理念融入到我的教材中。我也會好好練字，新的教材一定是字體美觀畫圖更可愛！那時候我就是要奔著出版的目標去努力了，我之所以想出版，除了幫助兩岸交流，也更希望把兩岸友好的理念傳遞給每一位讀者，為兩岸增添更多溫暖的友善。（夏花/大陸大三學生）

本文來源：兩岸青年公眾號