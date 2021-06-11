主計總處日前公布五月消費者物價（CPI），較去年同月上漲2.48％，為八年來最高，其實這一漲幅還不是最可怕的，真正令人擔心的是進口物價急速上揚，五月進口物價大漲13.2％，創2008年7月以來最高，我們必須提防2008年的通膨捲土重來。

今年以來國際原油、榖物、鐵礦砂、鎳、銅等大宗物資的行情皆出現全面性的狂飆，其走勢如同2008年那一波通膨，令人憂心。2008年在國際熱錢推波助瀾下，把原油炒到每桶直逼150美元，其所衍生的不只是通膨，更是泡沫，隨後的故事大家都清楚，一場世紀最嚴重的金融海嘯席捲全球，各國為之重創，台灣也於次年出現史上第二次經濟衰退。

通膨的可怕非僅是當下物價大漲，更可怕的是伴隨而來的經濟停滯，甚至蕭條，猶記得1974年油價大漲震驚全球，美、歐通膨率皆逾10％，台灣更飆至不可思議的47％，這個恐慌性通膨使得各國經濟接連兩年衰退，美、日、德、英無一例外，台灣也勉強保一而已，凡經歷過這一次通膨的人，必然是刻骨銘心，甚至餘悸猶存。

1980年二次石油危機再現，各國通膨粉墨登場，美國13％、英國18％，韓國29％，台灣也達到19％，這類成本推動型的通膨總會讓全球陷於恐慌、衰退，包括美國、英國在內的多數國家當年皆出現停滯，因此這類通膨遂被稱為停滯性通膨（stagflation），這一波停滯性通膨達三年之久，通膨對經濟成長之傷害，於此可知。

全球自1990年在多邊貿易談判上獲得重大進展，隨著烏拉圭回合協議的簽署，各國開放市場，調降關稅，活絡了全球生產活動，讓自由貿易、完全競爭從經濟學教科書走向現實，不少人都相信昔日的通膨不致於再出現，然而，這可能過於樂觀了，只要人類的貪婪存在，通膨的幽靈就不會消失，隨著美國聯準會2001～2004年連續14度降息，及隨後2007～2008年7度降息以致熱錢橫流，投機升溫，不僅釀成了美國房市泡沫，更把國際原油、榖物、鎳、銅等大宗商品行情推升至瘋狂價位，以原油為例，2003年一桶不到30美元，2008年夏天竟已直逼150美元。

也正是由於大宗物資價格飆漲，讓平息二十餘年的通膨又猛然而至，2008年前三季美國通膨率升至4.8％、韓國4.7％，台灣也達4.1％，這一年前三季全球為通膨所苦，憂嘆不已，不料隨後漫天蓋地而來的金融海嘯，為禍更烈，次年全球經濟大衰退，日本經濟成長率-5.5％、美國-2.8％、德國-5.6％，台灣-1.6％，舉目所視，哀鴻遍野。

半個世紀以來的經驗告訴我們，原油、農工原料大漲所引發的輸入性通膨，非需求拉動型通膨，不會帶來繁榮，相反的，由於這是成本推動型通膨，終將釀成停滯，因此須審慎以對。依主計總處的統計，自年初以來國際原油、榖物、金屬等大宗商品行情持續攀高，與2008年如出一轍，而當年是由於美國連續14度降息所致，如今則是美國無限量化寬鬆使然，必須警戒。

依國際行情顯示，五月黃豆、玉米皆較去年同月漲逾八成，糖也漲了六成，銅、鋁也上漲逾六成，原油更大漲逾倍，從年初以來的漲幅也極為凌厲，眼見國際熱錢橫流，大宗商品狂飆，各國經濟學家示警這是2008年以來首見的通膨危機，更有人以定時炸彈形容這一波通膨的威力，提醒美國聯準會（Fed）該有所行動，其嚴重性已然不言可喻。

台灣天然資源有限，原油等大宗商品悉數仰賴輸入，隨著今年以來國際農工原料的飆漲，已反應在我們的進口物價上了，以五月為例，依美元計算的進口物較上年同月大漲21.4％，以台幣計價的也上漲13.2％，兩者皆創下2008年8月以來最高，也就是金融海嘯以來的新紀錄。

面對國際環境的變化，主計總處日前雖依舊強調沒有通膨，但也表示，隨著國際農工原料行情走高，下半年會面臨較大的物價上漲壓力。對於一向保守的官方都如此示警，說明當前情勢實不容樂觀，然而，從半個世紀的經驗卻也可以明白，這類通膨的可怕非僅是物價上漲而已，最可懼之處乃是在於經濟將因此走疲，甚至衰退。

面對2008年的通膨捲土重來，日前主計總處仍樂觀將今年經濟成長率上修至5.46％，非僅調升上半年的統計，也上修下半年的預測，顯然沒有把來勢洶洶的通膨加以考慮，然而這也不能責怪主計總處，如今的計量模型對於難以量化的風險，確實是無能為力的，也正因為如此，政府施政除了參考預測之外，仍得參酌歷次危機的經驗才行，萬不可以為經濟成長預測上修至近11年新高，就自鳴得意而以為天下太平。

我們認為自年初以來的國際環境，尤其大宗商品漲勢與2007～2008年極為雷同，這意味著停滯性通膨極可能捲土重來，政府施政宜多加小心。

(工商時報)