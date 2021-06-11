「為何你連救急的紓困都做不好？」這句話已經是全台民眾最想要問政府的一句話之一，全國三級警戒再次延長，諸多餐廳、通路門市、旅行業、小吃攤、夜市等各行各業，均受到嚴重衝擊，許多基層勞工都面臨到沒收入的生計困境，但中央紓困卻讓眾多民眾只能高喊政府不公，看得到卻吃不到！

首先針對在野黨立委提案普發放紓困金每人一萬元，綠營亦有多位立委響應，甚至直接高喊每人加碼到一萬五千元，但行政院長蘇貞昌卻直接說「政府沒有這個資源」，用如此無情的一句話來回應大家的期待。卻別忘了蔡英文一上台就推動「前瞻計畫」（俗稱錢坑計畫），就直接花了政府八千億，搞了一堆大家都看不懂的建設，難道全國老百姓的性命，還比不上政府一條馬路嗎？更別說這次紓困預算，行政院直接編了2600億，其中針對國產疫苗更是大手筆的用「預採購（先買再編預算）」方式處理，整個預算也是用舉債籌措，原來不是政府沒資源，而是只有民進黨認定的錢才能花！

蔡英文在選舉時高喊轉型正義，還說要追討黨產「還財於民」，執政後還特意成立「不當黨產處理委員會」此特務組織，經過多方且多次搜刮，蔡政府號稱已經追討回765億的不當黨產，既然蔡總統也曾經說過，不當黨產就是全民的資產，那為何不履行政見、還財於民，利用追討回的765億作為紓困金發放給全國老百姓，何樂不為！

而另一面此次針對勞工紓困貸款的資格限制，勞工不如資方，平時就是按時繳稅的一群人，此次紓困不僅沒有任何方案補助，結果當自己的收入受到疫情嚴重影響時，還要自己貸款救自己！卻沒想到政府竟又增訂霸王條款，設定2020年綜合所得要在新台幣50萬以下者，才可以申請此次救命貸款。果然，勞工始終是政府心中最「軟」的一塊！

弔詭的是，2020年時疫情尚未爆發，各行各業正常營運，直到2021年春節過後才逐漸受到疫情影響，而此次疫情的大破口更是讓基層民眾生計受到雪崩是的影響，到處民不聊生，但政府卻用2020年民眾好時光的收入所得，來限制民眾貸款救命錢！豈不荒謬！

（作者為社團法人台北市文明人權協會理事長）

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