包括臉書在內的社群媒體網站，可以限縮言論自由嗎？這是一個很值得探討的議題。

一般人可能會覺得，言論自由是普世價值，而且廣泛被寫入許多民主國家的憲法裡，當然不可以被臉書或其他的社群媒體限縮。

然而，從學理來看，有兩個轉折值得認識：

首先，言論自由等權利（right），本來是用來對抗國家機器，所以美國憲法第一修正案在文字用語上，強調的是國會不得立法限制或剝奪言論或新聞自由。雖然文字上是說不得立法，但事實上言論自由不是絕對權利，所以還是有一些法律給予限制，例如誹謗或猥褻言論。我國的情況也類似，憲法雖然保障言論自由，但是誹謗或猥褻言論仍然有刑責；製造假訊息如果影響社會秩序，在《社會秩序維護法》也有規範。

總之，憲法對權利的保障，主要用來對抗國家，但也逐步適用於社會生活，例如性別平等也受到憲法的保障，後來落實到《性別工作平等法》，即便是私人企業也不可以違反性別平等。

問題來了，私人企業可以違反言論自由嗎？或者說，可以給言論自由限制嗎？類似現象其實早已存在，但是因為過去的影響層面不大，所以受到的關注很少，例如有餐廳為了避免顧客談政治起口角，明白要求「勿論國事」，這算不算限制言論自由？算是違反憲法嗎？過去可能有人覺得，如果不願意接受，不去這家餐廳就好，反正餐廳到處都是，於是沒有深究這其中的言論自由學理問題。

但是到了網路時代，社群媒體雖然也是私人企業，如果要比照前例限縮用戶發表某些言論的權利，尤其是臉書或Twitter這種市佔率這麼高的社群媒體，影響層面可能就大多了。

然而，臉書等社群媒體可能主張：他們是私人企業，可以有更嚴格的規範，以保障多數用戶的權益。於是問題來了：臉書等社群媒體能限縮言論自由？這其中有違反憲法的問題嗎？

私人企業的主張，可以從財產權與契約自由找到其權利的理論基礎。如果從財產權出發，主張這個私人企業是我的財產，我當然有權利自己訂定規範；或者可以從契約自由出發，主張我已經明白講出交易條件，例如前述餐廳強調的「勿論國事」，或是臉書等社群媒體要求使用者先勾選同意的服務條款，所以顧客或使用者等於已經先同意配合私人企業的要求，即使有限縮言論自由，也是基於契約自由而來的自願行為，所以主張不違反憲法。是否如此，值得更多探討。

其次，臉書等社群媒體是否完全算是私人企業，也有討論的空間。

美國政府多年來大力推動「國家資訊基礎建設」（National Information Infrastructure，簡稱NII），促成了網路產業的興盛發展。包括我國在內，世界各國也紛紛仿效辦理。可以說，如果沒有政府投入天文數字的預算，許多網路產業根本不可能發展。就此而論，臉書等社群媒體是否完全屬於私人企業，而不涉及公共性，在學理上或許也有討論的空間。

臉書等社群媒體能不能限縮言論自由？這是一個影響非常廣泛的現實問題，而且有學理的討論價值，因為涉及了公民權利的競合，以及網路上的私人企業是否因受惠於NII而有公共性。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※