施明德在臉書提醒「新民進黨人」，要放下權力的傲慢，謙虛傾聽人民的聲音。他並指出，「老民進黨人」如陳文茜、楊照不求官位，仍為社會提出錚錚建言。

施明德心中，民進黨人顯有新舊之分，區別何在？是入黨時間的早晚？與權力的距離？施老沒說，但引發一個問題，當一代新人換舊人，民進黨還是當年的民進黨嗎？

希臘哲學裡有一個爭論不休的悖論，叫「忒修斯之船」，是指雅典展示英雄忒修斯凱旋歸來的船隻，隨著時間船隻木板腐朽一一更換，最後所有的木頭都不是當年英雄之船的原始材料，那麼這艘船還能算是「忒修斯之船」嗎？

政黨是人的組合，隨著物換星移，人事也會變換。「蕭瑟秋風今又是，換了人間」這是天經地義的事。施老當然不是感嘆人間白頭，而是憂心黎民黔首。

哲學家認為只要這艘船存在的目的還在，就算所有的木料都換過一遍，這艘船就還是「忒修斯之船」。可是一個政黨的方向迷失了，民進黨還是當年的民進黨嗎？這才是施老區分新舊民進黨人的用意。

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