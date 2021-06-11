澳洲智庫「洛伊研究所」對美國的台灣政策提出「第三途徑」，建議美國只要當「武器供應者（armourer）」，協助台灣提升自我防衛能力，但不要擔任「保証人（guarantor）」。

這不是美國官方立場，但拜登政府決策官員不斷呼籲台灣必須加強防禦能力，就反映了這種微妙轉變，民進黨決策者不能沉溺於美國「堅若磐石」支持的幻覺中。

洛伊研究所發表〈反制中國對台灣冒險主義：第三途徑〉專文指出，在中共侵略情況之下，如美國自陷唯有訴諸戰爭，別無其他選項的情境，是不負責任的，但華盛頓也不應該放棄台灣，審慎的第三方案就是，美國供應武器，但不擔任保證人。美國協助台灣準備自我防禦，增高中共侵略的損失，並發展以非軍事手段懲罰中共的政策選項。

美國學術界及外交界紛紛警告，拜登政府自認可以嚇阻中共軍事威脅，是魯莽的行為，這些意見反映出，美國及其盟國對應否承諾軍事干預台海戰事，並無共識。

美國國安會印太事務協調官坎貝爾日前表示，美國繼續提供防禦物質給台灣，但台灣也必須採取措施，強化自身防禦力。代表了美國將維持戰略模糊政策，台灣自己必須厚植國防實力與展現決心。

台灣準備好了嗎？

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