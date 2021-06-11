十年前，眾多來到大陸的台灣人每逢假期回台灣，約略會抱怨這幾項關於中國大陸的事情：地鐵擠、食物不習慣，以及沒有好喝的奶茶。

而一些陸生剛到台灣，被台灣同學問的傻問題中，「大陸有珍珠奶茶嗎」名列其中。這案例並非一家之言，在2017年時還登上媒體過，有位在台灣的大陸學生哭笑不得地寫下這則案例，當她表示「大陸當然有珍珠奶茶」之後，對於「大陸竟然有珍珠奶茶」的那位台灣同學露出真誠且驚訝的眼神。

八零年代，台灣開始盛行喝珍珠奶茶，九零年代後「珍奶熱」傳至香港，2007年台灣標誌性的奶茶連鎖店都可進軍大陸，並在短短幾年內快速展店。在奶茶店普遍人民幣幾塊至十塊多一點的時代，也有大陸的連鎖店如快樂檸檬佔據市場，但提起奶茶店，人們仍會第一時間想起台灣品牌。

約從2010年至2014年，台灣品牌一點點、貢茶先後搶進大陸市場，也都發展得極好。

然而，當2019年，大陸財經媒體在研究「爆火的網紅奶茶」時，那些網上熱烈討論的奶茶品牌，是喜茶、是奈雪的茶，以及沒有在全國展店的茶顏悅色。

這幾家2015年之後才開始瘋狂竄起的大陸品牌，價格遠比都可、一點點等台灣傳統奶茶品牌高；在「網紅度」的塑造上，更比台灣連鎖如貢茶、或是2018年之後進入大陸市場的一芳水果茶等還要高、還要流行、還要受大陸年輕人追捧。

在寫這篇文章的時候，我才學會「新式奶茶」這一詞。所謂「新式奶茶」，就是主打「不只是喝飲料，而是一種生活時尚」，新式奶茶品牌往往主打健康、時尚好看的拍照打卡場地、且產品外觀「顏值高」。自然，價格也比傳統茶飲連鎖店要高。

新式奶茶熱潮，台灣品牌並沒有跟上。

誠然，一芳水果茶等台灣連鎖仍然佔據了許多商場，在大陸有將近一千家分店，然而，它成為了類似便利商店的存在：人們常見、會喝，但不會被年輕人追捧、拍照、打卡，或放上社交媒體。

簡單來說，就是雖然口味不錯，但不時尚，沒流量。

36氪在2019年時發佈了一份「新式茶飲消費白皮書」，發現年輕人最喜歡的茶飲品牌前兩名，都是大陸本土的喜茶、奈雪的茶，而台灣的都可、一點點雖然也入圍第三名、第四名，但價格，比平均一杯二十塊至三十多塊的喜茶和奈雪的茶，差了一大截，勝在經濟實惠。

「什麼時候，大陸新式茶飲市場沒有台灣品牌了？」就在近日，奈雪的茶上市成為定局，也成為大陸財經媒體的討論話題，大家才猛然驚覺。

昔日佔據半邊天的台灣茶飲連鎖，現在剩下經濟實惠。而在更貴、更高端的新式茶飲市場，大陸品牌更搶眼許多。

這與中國大陸崛起後，年輕世代看待世界的方式改變、伴隨消費市場的變化，息息相關。

快速學習的大陸品牌，與快速厭倦的大陸消費者

2017年，英國《金融時報》向1000名消費者進行調查，發現華為手機超過蘋果，成為最受大陸消費者喜歡的第一名。

外界常認為華為是因為中美貿易戰受到波及，大陸消費者因為「愛國」而購買，但其實早在貿易戰之前，發現「國貨好用」的聲浪就在互聯網上發酵。短短二十年來大陸經濟從爆炸式增長到逐步趨緩，受到人口紅利吸引而來的全球人才和產業，使大陸年輕人在成長過程中，不到幾年就看到一個新的事物和新現象。

大陸消費者，非常快速地習慣隨時出現的改變，比如電子支付和人臉識別支付，也非常快速地厭倦固有品牌。

這更使得大陸品牌，不斷地快速學習、不斷地汰換，更不斷地轉換品牌經營方式。

就以茶飲市場為例，台灣連鎖茶飲品牌仍在主打「手熬的黑糖」之時，大陸連鎖茶飲開始出文創產品、居酒屋，甚至推出獨立的「品牌體驗店」並佈置成一個藝術設置空間。而在口味上，更從傳統的珍珠奶茶、奶蓋茶，再到更多樣的名詞，非常快速地滿足喜新厭舊的消費者。

大陸從台灣珍珠奶茶開始大規模進軍（2007年之後），到孵化出自己的網紅茶飲品牌，也就十年左右。

而在這十年中，不管是喜茶還是奈雪的茶，都是2015年之後才註冊品牌，並且在短短兩、三年內經歷過很多次變革，才有了今日的網紅地位。這情況不只發生在茶飲，更發生在科技領域、在娛樂影視、在方方面面上。

可以說，許多台灣人、或是大陸朋友們，平時根本沒有意識到這樣快速的變化，就在其中被推著走。猛回過頭來，大家才發現怎麼這些年來，我們變了這麼多、變得這麼快？

中國大陸崛起下，「台灣經驗」的適用性

大陸品牌的崛起、活絡且競爭巨大的市場、隨時都在發現新事物的消費者、平視西方的一代年輕人。這幾個因素，同步在發生。

台灣茶飲為什麼在這波競爭中，「活得很好，但沒被看見」？為什麼越來越多台灣創業團隊在中國大陸選擇與大陸夥伴合資？

十多年前，許多小吃及奶茶店，打上個「來自台灣」就可以吸引消費者；過去的台灣餐飲，把台灣經驗搬到對岸，改改口味、策略，就可以收穫。

但近年大陸消費者、大陸年輕人「喜新厭舊」的程度，及這片市場的汰換速度，已經快到那些「台灣經驗」追不上。

以我挺喜歡喝的某家台灣連鎖奶茶品牌為例，在台灣主打多麼正宗的手熬黑糖珍珠，近年到大陸後照搬並主打「台灣正宗」，或許也賺錢，但沒有出現任何火的跡象，在大陸社交平台更沒有什麼傳播度和記憶點。

台灣制、韓國制還是哪裡制，在大陸新生代心中，全憑實力說話。要被看到，活用大陸社交軟件、網紅營銷等「接地氣」手法，還得孵化能被年輕人傳播的「企業IP」。

對這片市場的瞭解、年輕人群體的洞察，許多台灣餐飲老牌的「台灣經驗」都需要更新。

「平視海外」的時代真是到來了。不論是消費者行為，還是政治領域。台灣奶茶的演變故事，道盡了這一切。

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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