疫苗特權層出不窮，除了負責施打的醫療院所居心可議，各地負責發放跟監管疫苗的地方主管機構與政府也難辭其咎。不過觀察這幾天的發展，就算究責，也難脫藍綠白各自的傳統政治分界。

藍綠互殺徒擾民心

罵藍營執政的永遠都是綠營政治人物，罵綠營執政的永遠都是藍營政治人物，美其名是究責，實際上還是藍綠意識的投射，這種扭曲的究責不但不能讓疫苗的分配更加公平，更是坐實了台灣政治藍綠分治的刻板印象。

台灣的政治追殺往往只看對象、不計結果，才會出現有前議員砲打北市某醫美診所，居然全員打完疫苗還拍照炫耀，甚至直斥北市政府放水搞鬼，接著才發現是醫美診所所長早在幾個月前就要求所有員工，必須登記施打疫苗，才能在4月份時趕上當時的疫苗施打。

如果打擊疫苗特權，多了政治追殺的目的，除了讓台灣政治更加混亂之外，也連帶讓民心更加浮動，在疫情嚴峻當下反而擾亂民心士氣。

總有人會走後門

對於疫苗特權，追根究柢能打到疫苗的始終是台灣的特殊族群，不管是藍綠哪個政治陣營，或是士農工商各個領域，能夠被醫療院所通知到去打疫苗的，都不是等閒人士。就連這次報出大量特權疫苗的好心肝診所，相信裡面被施打的大多數人，也絕對不是單純的「志工」，也無怪乎這些人最後都難以追究。

究其根本，施打疫苗者的身分畢竟是隱私，要求全部公開也不合理，但是疫苗畢竟是公共財，應該要加強監管施打疫苗的場所。如果醫療院所違反規範，應該要依照比例重罰，依照現在的罰則，診所不過被罰兩百萬元，依照好心肝診所的規模，這筆錢實在不合比例原則。

另外像是公家單位，像是行政系統、軍警系統、立委民代還是有公家醫療院所，這些施打的階級單位跟工作範圍都應該公開，例如說工作明明就是內勤，又位於高位，這樣的層級去跟基層外勤搶打疫苗，實在說不過去，不但要追究行政處分，嚴重者更應該課以刑責。

應自中央嚴辦立威

蔡英文總統表態要追究打疫苗的特權，盼能從自己周圍辦起，畢竟中央政府體系就被指出有許多高官顧問優先打疫苗，另外許多警察機關也有內勤高官搶打疫苗的案例，這些都是中央政府都可以直接管轄的部分。與其要求地方政府究責，不如由中央先樹立典範，把幾個害群之馬抓出來祭旗，反而更有震懾之效。

疫苗稀缺助長特權

最後，疫苗特權只是表現，根本還是因為疫苗的稀缺，因為缺少，才會讓特權有機可趁。雖然政府一再強調台灣外購疫苗的困難，可是成為東亞國家中的採購疫苗的末班車，也實在說不過去。

台灣採購疫苗的能力會小於東南亞的國家？這恐怕要說服國人也不容易。疫苗一日不夠，特權疫苗現象就不可能根除，畢竟只要有利益，就算賠上腦袋也會有人鋌而走險。

抗疫不只是對抗疾病，更需要重建民眾的信心，維持政府公平的形象，不然經過一場新冠肺炎，只是讓人家看出台灣整體從內到外，早就百病叢生了。

（台灣醒報授權轉載）

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