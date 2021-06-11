台劇《火神的眼淚》在這段疫情時期開出漂亮的收視率，劇中反映了官民、家庭、職場各種寫實逼真的情節，似有若無、隱隱約約反射了當下防疫現況，所以能引起觀眾共鳴。

在朝為官居上位者該省的不省，不該省的省了一堆，省小條花大條，當中是否內含了尋租算計，當疫苗還沒普及之時，快篩是用以判別健康與否、有沒有染疫的基本措施，台灣快篩劑明明多到可以大批量出口，陳時中卻能辯稱沒有進口的申請，所以沒有量能執行，這種張飛打岳飛打得滿天飛的混淆視聽，指鹿為馬的愚民政策，已經到了官逼民反的地步。

范雲3+11關說疑雲，民進黨內迄今沒有任何反省檢討，澄清的說詞則用「關心不是關說」來搪塞，自我開脫，典型的官官相護，廣大鄉民怒吼批評聲量迄今未減，蔡政府何時給出交代？

公衛流行病學專業出身的前副總統陳建仁按耐不住，發文長篇大論，細看卻發現內容漏洞百出，他指出兩大重點：「單日新增病例降至百例及8月打完千萬劑疫苗即可有效控制疫情。」陳時中都說8月才能取得足夠疫苗，那這兩個月呼籲全民繼續死守等待？而沒有70%以上的抗體覆蓋率，是要如何能控制並降低疫情？陳建仁的說法根本是提油救火。

高端疫苗的完全解盲及國際認證尚未核准，CDC已高聲疾呼疫苗已可準備量產供國人施打，新的說文解字「免疫橋接」其實就是讓剛通過二期臨床的疫苗直接讓廣大人群施打，並藉此來挑戰最後的解盲，這種急就章違反科學研發的疫苗，只想騙人安心的催眠方式，到底有沒有危險性或後遺症，很快的我們會等到答案。

隨之而來越多疫苗的問世，台灣研發榜眼聯亞，遭起底資金是由國外黑水公司投資，搞作戰的企業果然眼光獨到，知道現況病毒的殺傷能力不亞於船堅炮利，而台灣未來國人即將施打的疫苗卻是由政府與這類公司合作產出的戰火疫苗，也難怪蔡英文親上火線要國人支持，再連結為什麼不及時普篩？為什麼不及時廣設方艙？為什麼不同意各界引進疫苗的美意？原因已水落石出！

未來全世界開放標準取決於兩點：一是該地區疫苗接種是不是完善、完備，二是整體疫情是否能控制得住，避免變異病毒四處流竄。這兩點做得好，國家整體經濟、日常生活就不太會受影響。反之，則必定會向下沉淪，民生經濟將受重創。

6月4日以來每日死亡人數均超過20人，5日與6日兩天假日分別高達37及36人，至6月11日累積死亡人數385,死亡率已經飆破3%，當中又以60歲以上中老年人佔比9成，蘇貞昌、陳時中你們身為同輩人，遲來的道歉，足足晚了一個月，人死不能復生，也不是像你們所說沒有照顧好國人的健康，而是你們根本沒把台灣人民的健康放在心上當成國之大事。

古代暴君率獸食人，現代昏君任由病毒食人，於今尤烈！「抗中保台」到連命都沒了，難道這才是台灣價值、政治正確！中國傳統三大節慶之一的端午佳節即將到來，傳統每逢佳節是扶老攜幼團圓時刻，這場疫情已大大限制了相聚，但至少希望在明年的這個時候，疫情能得已控制，家人能重新團聚，否則今年無福過端午，來年淚雨灑清明。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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