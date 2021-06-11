新冠疫情從去年年初開始，猶如一場棒球賽，台灣前8局在世界防疫排行榜上始終列前茅，但在最後一局，當世界即將解封之際，高飛球漏接，病毒安全上壘，從境外決戰進入了社區巷戰，我們在世界排名瞬間跌出了10名之外。

從5月15日3級警戒至今，7日平均發病指數顯示5月28日是疫情高峰，目前疫情是僵持不下，稍有鬆懈隨時可能反彈。以國際經驗，所有的防守手段（篩查、集中隔離、3級警戒）只能苦撐，而唯一根本解決的方案就是廣泛施打疫苗，達到群體免疫，才有可能解除危機，恢復正常生活。

回頭審視政府的疫苗政策，指揮中心指出總共準備了1981萬支進口疫苗（AZ 1000萬 + COVAX 476萬 + Moderna 505萬）。以全國2300萬人達到65～70%的群體免疫，應該需要準備3000～3200萬支疫苗。也就是說，在採購規畫中，政府早就把國產1000萬支疫苗計算進去了。而高端第二期人體實驗是去年12月29日才通過進行，政府就已經迫不及待把雞蛋放到籃子裡了。所以有500萬民眾是一開始就無緣使用國際認證疫苗，早被政府規畫要使用國產疫苗？還是政府把台灣人口數算錯了？！「同島一命」 這時候聽起來就格外諷刺了！政府應該把當時會議出席的人員及紀錄公開，讓人民得以了解決策過程！

中央流行疫情指揮中心表示8月底會有1000萬劑疫苗，其中國產疫苗有100萬支（前提是：國產疫苗要取得緊急使用授權吧！）。誰會是這首批要打國產疫苗的50萬人？剩下的450萬人又會是誰呢？志願還是抽籤？如果被分配到國產疫苗拒打，是否就沒有權利打下一批進口疫苗？這些情形都會造成更多的混亂，疫苗施打率遲遲上不去，國內就無法盡速達到群體免疫。

根據前疾管局蘇益仁局長的回憶，當時規畫國產疫苗是作為戰備之用（第一線醫療人員使用），僅生產100萬支，這是非常合理的備案計畫，也就是我們至少需要採購2900～3100萬支疫苗。那為何去年10月食藥署的「緊急使用授權」（EUA）政策大轉彎，通過臨床2期即核發EUA，且要直接給全體國民施打。這是因為去年10月已經確定買不到疫苗，被迫讓國產疫苗緊急代打上陣？還是篤定國產疫苗可以順利解盲，只需要準備2000萬支進口疫苗？政府應該向人民說清楚，請陳時中部長解釋，如果國產疫苗無法通過審核，那1000萬支疫苗的備案是什麼？

當所有發達國家都是超買疫苗的情況下，我們是沒有錢買、捨不得買，還是買不到？政府到底超前部署了什麼？除了口罩及酒精充足供應以外，居家快篩、核酸檢測、集中隔離所、負壓病房、德瑞西韋、疫苗，沒有一樣事先準備好。弄到現在我們真的只能四處祈求疫苗，我們還能說 Taiwan can help 嗎 ?

華頓商學院心理學教授Adam Grant說：「人愈聰明，愈善於找理由說服自己是對的。」 用舊的思維抗疫，不願意重新思考，只有讓自己越走向死胡同。因為不想輸，所以賭更大（下單1000萬劑國產疫苗），這就是目前政府的思維，不肯修改政策，只想要賭一把（take risk），也不願控管風險（manage risk），採取滾動式策略調整。當台灣疫情失控時，指揮中心就應該主動與民間合作，積極尋找國際疫苗，不應該繼續壓寶國產疫苗，強迫500萬人施打。如果最後它的保護力不如理想，這群國產疫苗注射的人很可能會造成解封以後的二次爆發，那將是一場大災難。我們頂多能規畫5～10%的人民接受國產疫苗（150～300萬劑），前提是基於自願，也許還算是可接受的風險。國產疫苗在沒有實戰數據之前，僅能充當二軍的替代方案。

學理上，蛋白質疫苗安全性問題不大，但是沒有實戰測試的保護力，是誰都說不準的。疫苗保護作用有三項：防感染、防重症、防傳播。這三個具體數據可不是從抗體的高低可以推導出來的。光有美國技術，而沒有在阿富汗、伊拉克實戰的防彈衣，可能只是單一個人的風險；但是預備直接放大到500萬人使用（占1/3群體）的國產疫苗，對於整體防疫是有極大的系統性風險。基本上，這是台版「國王的新衣」。

在施打率執行中，必須要考慮每個人決策的多重因子，包括：一、風險：AZ的血栓風險是1.2/百萬、Moderna的心肌炎風險 0.5/百萬）；二、保護力：三、出國需求。人有自私的基因，個人很少會考慮透過打疫苗來護持國家疫苗產業發展吧！疫苗效力（Efficacy）70%的AZ其實並不比90%的BNT差，這是與三期實驗當時的疫情環境有關。但千萬不要懷疑人們會挑疫苗廠牌，從台北市醫院尚有AZ疫苗未施打，就可以略見端倪，如果不是市長柯文哲強迫恐怕還消化不了呢。更何況，國產疫苗缺少具體嚴重副作用及保護力的數據，人性會傾向承擔確定性風險，拒絕不確定性風險。

依國際上的經驗，一國的施打率接近40～50%，疫情才會明顯降溫，施打率也會停滯。台灣在5月初疫情爆發之前，人們對於打疫苗的意願並不高，才會有3200劑改為自費疫苗。嬌生在美國從4月開始滯銷，上百萬劑快過期了，拜登總統成為了疫苗大使。如果國產疫苗不用強迫，滯銷是可以預期的，那到時陳時中部長的備案又是什麼呢？如何達到群體免疫目標65～70%施打率呢？

這場與病毒的戰爭，是沒有顏色的，我們沒有放棄的權利，只有必勝的決心。國產疫苗最大的風險不是安全性，而是不確定性，也就是「人民捲起袖子的意願」（至少要有相當的比例）以及「保護力的效果」。風險管理中最要注意的就是不確定性的控制，人民的安全與健康遠遠比疫苗產業的成敗重要。這一段時間媒體沸沸揚揚的討論，不論對錯，不可否認已經讓很多人心理上對國產疫苗產生不信任感，這是政府要面對的事實，要處理的是「信任危機」。

政府應該放下權利與學術的傲慢，身為國家的領導者應該要公開宣佈現在「Taiwan needs help！」，邀請民間一起合作，不惜代價在8月底前向世界爭取或採購至少500～800萬劑國際認證疫苗；政府也應承諾國產疫苗沒有完成三期臨床試驗期中報告審核前，以免疫橋接評估核准的國產疫苗EUA僅作為進口疫苗缺口補充之需，給予所有人民有選擇疫苗的權利，才能夠讓1500萬人痛快地捲起袖子，一起打贏這一場戰爭，早日重返防疫優等生，我們也才有機會再次向全世界提供他國必要的援助，真正做到Taiwan can help！

（作者為退休醫師）