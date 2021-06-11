中斷已5年的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，可望在近期正式召開。這可視為美方對台灣開放萊豬進口的正面回應，政府相關單位應把握時機主動出擊，就我鋼鐵輸美高關稅，以及雙方在防疫藥品、5G產業的合作上爭取有利我方的條件。

TIFA主要是為美國與其自由貿易協定可能對象國的協定機制。早在1995年台美即已召開第1次會議，2016年美國川普政府與台灣召開第10次會議後，由於美方對於台灣懸而未決的議題進度不甚滿意；另外川普政府也將重點放在建構與中國、日本、墨西哥及加拿大等美國主要貿易夥伴的貿易協定上，台美TIFA會議從此中斷。

台灣在拜登新政府上任前，開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，多少化解美方的壓力。雖然TIFA召開對美台經貿關係有加分作用，但面對美國強大的經貿實力及可觀的談判能量，台灣必須做好功課，才能爭取最大的經貿利益。

過去TIFA會議通常是由美方就關切的經貿議題要求台灣改善。參照美國貿易代表署（USTR）今年出版對台灣貿易障礙的彙編，台灣目前部分農產品的高關稅及關稅配額、少數工業產品的高關稅、政府採購的門檻限制、基因改造食品禁入校園、對金融及電信事業的限制等項目，都有可能成為美國在TIFA訴求的重點，台灣應預先做好沙盤推演以據理力爭。

事實上，在TIFA中台灣不應只處於防禦的角色，除了「讓利」之外，也應針對台灣有益的項目，積極尋求「得利」。例如川普政府曾引用232條款，對全球進口的鋼鐵及鋁製品課徵額外關稅，之前已有多國經由談判而得到豁免，台灣迄今仍無法豁免，此次應再力爭。

另外，美國目前積極推動全球供應鏈合作，台灣半導體產業成為美國積極拉攏的對象，但除了此種「強強合作」的模式之外，台灣目前積極發展防疫藥品及設備、綠能、5G和電動車等美國具有利基的項目，台灣應由提升本身產業競爭力的角度，擴大與美國合作。政府應將台灣優勢項目轉換成有力的談判籌碼，才能爭取到更多利益。

台美TIFA會議再次啟動，再加上美國國會要求建構「美台自由貿易協定」的呼聲很高，因而再次燃起國人對「美台貿易協定」的希望。不過美國總統拜登多次強調在美國整體競爭力恢復前，不會建構新的貿易協定，而且美國行政部門必須在啟動貿易協定談判90天前正式通知國會，並公布未來協定涵蓋的範圍，所以美台貿易協定短期內不易有所突破。

此外，美國與中國第一階段的貿易協定執行項目將在年底到期，未來美國可能優先推動美中第二階段貿易協定談判，美中經貿的互動也可能影響美台貿易協定的發展。所以我們應將重點放在如何利用TIFA，為台灣創造更多的經貿利益。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）