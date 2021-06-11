疫情快速升溫，疫苗嚴重不足，引發國人的疫苗恐慌症。為了搶打疫苗，各種亂象紛紛出籠，除了藍綠白黃政治人物大噴口水、進行各種攻防之外，更值得關注的是，施打疫苗所顯示的不公平與不平等現象，已讓不少民眾心中升起了明顯的社會相對剝奪感，一股集體的民怨正在快速累積。

蔡政府疫苗布局嚴重不足，國內只有少得可憐的疫苗，疫情指揮中心的疫苗施打優先順序調整來、調整去，終究無法掩蓋僧多粥少、疫苗不夠塞牙縫的窘境，而總統蔡英文「輪到你，再去打」的說法，讓無數民眾發出「那不知何時才會輪到我？」的喟嘆，更別說，還有前行政院發言人丁怡銘提早施打這種惡劣的現象，讓蔡英文的提醒成了廢話一句。

政府千方百計阻擋民間的多元疫苗進來，但台灣每天確診2、300人、死亡2、30人的疫情太恐怖，於是，許多人決定自力救濟。有錢有閒有能力出國的人，豪擲千金趕搭飛機到美國打疫苗。美國的疫苗滿坑滿谷成了吸引國際觀光客的利器，雖然疫苗免費，但機票價格已漲了幾倍，這個時候能到美國打疫苗的，大概非富即貴吧，尋常人家只能望之興嘆。

緊接著爆發了特權疫苗的爭議。指揮中心分配給各醫療院所的疫苗中，醫事人員是第一類優先施打的對象，其中包括需要有執業登記的醫事人員，和所謂的醫療院所之非醫事人員，前者按證照數人頭，較難混水摸魚，後者就有較大的模糊空間，於是，部分醫療院所竟藉此大做公關，給不合規定的人施打。

目前傳出的特權接種者包括政界、企業界、演藝圈、傳媒名嘴和藝文界等，而且提供特權施打的醫療診所越爆越多，看來已成了浮濫的現象。看到名單，民眾只能再次哀嘆，自己是社會階級太低，還是台灣價值不足，為什麼自己就是擠不進這一批批的疫苗先發名單裡呢？

嚴重短缺的疫苗透露出一個殘酷的現實，那就是：這個社會是不公平的，且政府的施政也無法解決或縮小這種種的不公平，有辦法的人永遠有路可走，他們可以選擇出國施打疫苗，而且品牌任選；或者是以VIP的身分，接受邀請成為國內醫療院所疫苗施打的優先對象。雖然他們可以選擇的疫苗品牌極為有限，但重點是他們可以比其他99.99%的國人更早接種疫苗，而且用的還是公費的名額。

換句話說，他們接種疫苗是不必自己花錢的，所以這等同於讓絕大多數到現在還無緣打疫苗的納稅人，出錢讓這些社會名流提早施打！有打疫苗有保庇，他安全了，你還在癡癡地等，能不生氣嗎？

更何況，這麼多不符合資格的特權人士插隊施打，是否會排擠掉真正應該施打的醫事人員，以致影響防疫工作，也令人擔心。

目前國內有的AZ和莫德納疫苗，都是經過WHO認可的，所以這些特權疫苗的施打人之後是可以出國、四處逍遙遊的。而日後被分配到國產疫苗的廣大民眾，就算終於輪到可以施打了，卻不一定跨得出國門，因為連指揮官陳時中都坦承，國產疫苗恐怕很難得到國際認證。

一個疫苗兩個世界，你是屬於社會的上流還是下流？「同島一命」只是說好聽的吧！疫苗政策之下，台灣人的不平等正在加劇。

（作者為作家）