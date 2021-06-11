因失言引發牛肉麵之亂而下台，風頭過去又卻回鍋任行政院顧問的丁怡銘，再爆特權施打疫苗爭議，行政院解釋，丁屬於維持防疫體系運作的第二類施打對象，沒違法。又是顏色對了，就能大事化小？在各地爆插隊施打，檢調介入調查之際，如此的「合法特權」，實在令人看不下去。

台灣疫情嚴峻，加上疫苗緊缺，分配給第一線醫護的疫苗稀缺，大家對行政院為施打對象排序也多能理解，因此媒體踢爆藍委黃昭順、前雲林縣長張榮味違規施打，不管立場藍或綠也多不認同。誠如蔡總統強調，「輪到你，再去打」，身為行政院顧問，丁怡銘搶先施打就說不過去。

按照行政院發言人羅秉成的邏輯，參與疫情會議屬高風險，那麼中央流行疫情指揮中心的所有官員、每天質詢的立委、列席立法院的一級部會首長不都屬於高風險族群？更別說一線相驗的法警法醫、消防人員等，哪個風險不比丁怡銘高？行政院的回應不僅經不起檢驗，更對不起每天曝露在高風險環境的工作人員。

好心肝診所插隊施打疫苗事件，又再爆施打VIP名單，其中包括政商、媒體界諸多人士；疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說了，準備以「行政、司法」兩部分介入偵辦。但問題的重點是，誠如台北市長柯文哲所言，如果疫苗夠了，大家需要搶打嗎？

政府採購疫苗政策的荒腔走板，是特權插隊搶打疫苗的源頭。日前疫情指揮官陳時中透露，當初只因「有人不喜歡」，錯失了AZ在台代工3億劑的機會。「有人」究竟是什麼人，陳時中卻一再迴避說不清楚，是否涉及特權介入？

早知今日，何必當初。網軍如今圍攻好心肝診所，其實正凸顯了疫苗政策失敗與政府的失能。