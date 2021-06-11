自從2019年年底，新冠肺炎開始肆虐全球，至今已造成全球約372萬人病歿，超過1.73億的感染病例。根據衛生福利部疾病管制署的最新資訊，截至2021年6月4日，疫情最為嚴峻的雙北已有超過11萬人施打，而6月5日指揮中心更宣布在6月7日將開放全台公費疫苗免費接種。近一個月來，台灣本土疫情的情況急速惡化，導致越來越多的老年人死亡，甚至蔓延至年輕族群。

對抗新冠肺炎的良方無非是疫苗，而在這次疫情中，我們也能看出台灣當局因為受限於國際地位以及與對岸的政治互動，在國際上無法發聲，使疫苗的取得變得更加困難。慶幸的是，日本與美國政府分別給予台灣124萬劑、75萬劑的疫苗，總統蔡英文也表示國外此次對台灣的幫助真的是一場及時雨，而日本當局所捐贈的疫苗大多是AZ（阿斯特捷利康／牛津）疫苗。

由英國所研發的AZ疫苗，最常見的副作用是身體部位感到疼痛、發燒，台灣日前也有一位約30歲的男子在施打AZ疫苗後，出現血栓的情形，使台灣民眾願意施打AZ疫苗的意願下降。此外，若是要打最有效的保護，AZ疫苗需要施打兩劑（中間需間隔12週），輝瑞BNT跟莫德納則是只需要在兩劑間間隔3~4週即可，嬌生疫苗則是只需要施打一劑便可有完整的保護力。疫苗缺乏的問題以及民眾對疫苗副作用的疑慮，致使台灣的疫苗接種率尚未能追上其他國家，如：美國、英國等多個國家。

美國白宮於5月26日宣布美國超過一半的人口皆已接種疫苗，美國多個州在疫苗施打後，確診率明顯下降，於是宣佈解除封鎖。在疫苗廣泛施打後，英國從今年1月的每日平均死亡人數高達1820人，到今年6月1日首度宣布當天沒有新冠肺炎死亡案例，英國政府當局表示情況的改善係導因於高齡人口已多半接種疫苗，因此大副降低了高齡族群的死亡比例，英國目前已施打超過6370萬劑的疫苗。

從其他國家的案例可看出，對付新冠肺炎的辦法即是施打疫苗，而如何去突破限制努力獲取疫苗以及鼓勵民眾施打，便是政府接下來所面臨的首要課題，但對於民眾來說，最重要的還是注重個人衛生、隨時消毒清潔，從自己做起，透過大家的合作，才有可能真正的擊退病毒。

（作者為武陵高中學生）

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