台灣新冠肺炎疫情自5月15日大爆發，新增確診案例天天破百，累計確診數已破萬，死亡率更高於全球平均值，疫情警戒第3級一延再延，學生停課、餐廳無法正常營業，端午節也只能乖乖待在原地，不能返鄉與家人團聚，再加上僅有少量疫苗，無法為民眾帶來保護，民間已是怨聲載道。

一千萬考生未引爆感染

疫情考驗政府施政能力，亦考驗民眾對政府的信任與配合度，二者相輔相成。疫情爆發之初，中央流行疫情指揮中心應對有效，創下「253天零本土案例」紀錄的神話。但正所謂「福兮禍之所伏」，民進黨政府沉醉於過去的成績，在印度、日本等周邊亞洲國家疫情陡然嚴峻後仍反應遲鈍，疫苗取得進度嚴重落後，不僅對大陸拋來的橄欖枝視而不見，更對鴻海創辦人郭台銘及佛光山等民間部門捐贈疫苗的好意推三阻四。

正如媒體所言，台灣白白浪費了「上天提供的黃金18個月」。當然，模範生也難免有失手的時候，關鍵是要卸下過去的光環，盡快採取正確的策略，未來仍有機會再創奇蹟。現在疫情來勢洶洶，面對居高不下的確診數及死亡率，於今之計，必須想盡一切辦法提高疫苗接種率，盡最大可能減少人員流動，用非常手段因應非常之局面。

相較之下，大陸已如期完成全國大學入學考試（高考），總計1078萬名考生、46.6萬個考場、140餘萬工作人員參與，如此龐大的規模卻未出現群聚性感染，反映出大陸防疫體系的成熟可靠。廣州雖然同樣在5月出現新一波疫情，卻能在考前組織全部5萬多名考生和7000多名考務人員完成兩輪核酸檢測，實現考務人員100%接種疫苗，各考場100%完成環境樣本核酸檢測。北京等多地考場則配備防疫副主考，負責疫情防控常規工作和突發情況處置。大陸疫情防控的嚴密措施及嚴謹態度，很值得我們好好思考。

從世界其他國家因應疫情的效果來看，構築群體免疫的關鍵仍在疫苗。目前台灣應對疫情，重點仍在取得疫苗，並提高接種率。政府取得世衛組織認證的國際疫苗有困難，就更需要集民間力量來共同努力取得疫苗，畢竟病毒沒有藍綠和意識形態之分，政治分歧不應再耽誤防疫及疫苗的取得。

台灣目前已取得的疫苗數量，加上美、日捐贈的，也僅僅287萬劑左右，距離達成全體免疫所需的疫苗數量還非常遙遠。民眾眼見接種疫苗遙遙無期，許多人一擲千金，冒著沿途染疫的風險，也要飛往美國「自救」。客觀來說，眼下能夠在短時間內為台灣提供足夠疫苗的，只有大陸和美國。中美在疫苗外交上，各自使出本事，藉疫苗擴大國際影響力，給予數量的多寡各有考量。美國對台灣的態度很明顯，3名參議員大動作專程搭著運輸機來台，卻僅是「宣布」要贈台灣75萬劑疫苗，這個數字對台灣而言不無小補，卻也是杯水車薪。

放下政治兩岸抗疫合作

事已至此，任何國際認證過的疫苗都彌足珍貴，大陸的國藥、科興兩款疫苗已獲世衛組織納入「緊急使用清單」，安全性和有效性均有保障，對岸已多次表示願向台灣提供疫苗，惟蔡總統一再無視，綠營更將大陸疫苗汙名化為洪水猛獸，將政治正確置於民眾健康福祉之上，難怪民眾忍無可忍開車「包圍總統府」，表達要疫苗的心聲。

另外，疫情對經濟的衝擊也需做全面的應對。廣州疫情雖起，但卻有能力讓考生正常應考而不受影響，可見大陸經過去年的考驗之後，已建立起完善的機制，足以讓疫情對正常生產、生活的影響降到最低。而台灣去年GDP成長2.98%的成績來之不易，很大程度是依靠電子業的亮眼表現，然而，近來卻有多家電子業工廠爆發疫情，目前政府允許企業自行快篩，但外勞超過50人者有1168家企業，自行快篩恐有一定難度。廣州這次普篩1000萬人，還做二篩、三篩，我們不妨放下身段，好好借鏡大陸的經驗。

疫情嚴峻，「政治防疫」後果不堪設想，兩岸之間即使有再多分歧和不認同，都應暫時擱置爭議，將2300萬民眾的生命安全和身體健康放在最優先位置，無論透過何種方式，兩岸官方都應盡快實現抗疫合作。