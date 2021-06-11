以色列總理納坦雅胡被稱為政治精算大師，但近幾年他處境唯艱，屢次大選組不出政府，反對陣營步步進逼，他本人也因貪瀆被起訴。現在8個反對黨成立聯盟，席次足以組閣，如果通過國會信任，就能踢下納坦雅胡，精算大師終於也有算輸的時候了。

這8個反對黨從右到左都有，簡直是不可能的組合，包括從未參與執政的阿拉伯聯合黨。唯一把他們膠合在一起的力量，就是趕納坦雅胡下台。反對聯盟成軍的真正推手是拉皮德，他的中間派未來黨有12席，是國會第2大黨，但他卻願意支持只有7席的右傾聯盟主席班奈特出任總理，他自己過2年再接棒，這有效凝固了反對聯盟。納坦雅胡的政黨及盟友是國會最大派，只是不過半，以往反對派力量分散，讓他得以苟延，現在如果國會通過新政府信任案，納坦雅胡就得結束12年的執政。但一個只有以拉下納坦雅胡作為中心思想的反對陣營，能不能順暢合作施政，實在很難說。如果國會不通過信任案，以色列將迎來2年裡的第5次大選，政局還有得亂。

然而，無論以色列政局怎麼變，對巴勒斯坦問題都影響不大，因為以色列人並不怎麼在乎巴勒斯坦，班奈特甚至堅決反對巴勒斯坦建國。邏輯很簡單，以色列已占有了土地，把巴人踩在腳下，「鐵穹」又擋得住哈瑪斯的炮彈，現況對以色列完全有利，哪裡需要再費什麼心思呢？

1993年以色列總理拉賓和巴解組織領袖阿拉法特簽署《奧斯陸協議》，立下巴勒斯坦建國、以巴和平共存的承諾，但至今沒有實現。拉賓2年後遇刺，以色列雖允許巴勒斯坦成立自治政府，但更激進的哈瑪斯崛起，控制了加薩走廊。阿巴斯在西岸領導的自治政府，在不是糟就是更糟的以巴關係中愈來愈進退失據。

《經濟學人》認為兩國案已死，不如想想如何在一國的架構下增進巴勒斯坦人權利，並直指目前的狀況有如當年南非的種族隔離政策。之前納坦雅胡和美國總統川普宣布的中東和平計畫裡，西岸、加薩走廊及南邊兩塊地是巴勒斯坦國土，但約旦河河谷、耶路撒冷、以色列人在西岸的屯墾區都屬以色列。換句話說，切幾塊地畫成巴勒斯坦的國土，巴人在其餘的地方不享有公民權。

這真的和南非的種族隔離政策很像，南非當時是少數白人統治，畫了幾塊小地方成立「家邦」（homeland），說黑人的國家在那裡，至於其他地方，黑人不是公民沒有投票權，免得一投票政權就變天了。我參訪過那全世界都沒人承認的家邦，也有政府部會等等的組織，但感覺像個小小的假模型，裡面的官員是傀儡，整個是一場自欺欺人的戲。

這種戲最終演不下去，白人總統戴克拉克和反對派領袖曼德拉達成協議，和平完成政權輪替。說起來，南非白人下台的背影算是很優雅的。但南非和以巴問題最大的不同，是南非白人人口遠少於黑人，在民主價值及國際輿論的壓力下，不得不承認大勢已去。以色列人口900萬，巴勒斯坦人口500萬，巴人既沒有多到足以碾壓以色列人，又沒有少到讓以色列能放心接納。現實是，以色列擋著巴勒斯坦建國，又不願視為一國人。說穿了，以色列真心想要的，是不讓巴勒斯坦有壯大的機會。