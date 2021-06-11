5月中台灣新冠疫情進入嚴峻階段，政府本應視民如傷，全力帶頭對抗病毒，卻被揭穿自導自演，演出一場由綠營反串紅色網軍，綠委和蔡總統接力，虛構大陸對我進行「認知作戰」的戲碼，企圖挑起兩岸矛盾、社會對立。此種卑劣統戰本應運用在敵對雙方，執政黨竟在此人心脆弱時刻將之用在自己人民身上，讓人見識到其心之冷血殘狠。

國內疫情大爆發後，確診、死亡人數居高不下，各種醫療資源短缺，施打疫苗對抗病毒成為全民共同的心願。而要施打疫苗就得先取得疫苗，取得疫苗則是政府責任，如有民間願意協助取得國外疫苗，對政府而言應是求之不得；民間力有不逮之處，政府即應主動協助。但在幾個民間團體表示可透過管道取得疫苗之後，只見政府表現出的消極姿態，甚至設下門檻，難怪人民要懷疑政府在疫苗取得上別有居心。

疫苗需求為數龐大，取得來源必須多元化，包括向外購買、國外捐贈、代工生產等，自行研發僅是其中之一。疫苗國產政策本極單純，但在執政者操弄下，攙雜了各種政治算計及重大商業利益等複雜因素。在政治盤算上，去年政府啟動民間開發新冠疫苗計畫時，國際大藥廠亦正積極研發，台灣若能搶得先機，將可大幅提升蔡政府的地位；今年5月疫情爆發，民心沸騰，疫苗試驗如能如期完成，則可挽救執政黨防疫失敗的危機，更具戰略性意義，因此促使蔡政府一意孤行採取急功近利的途徑。

但疫苗攸關人命安全，必須依科學方法按部就班進行研發。蔡政府為求速成，居然背離國際規範，以揠苗助長手段縮減流程。國際上主要疫苗研發都在第三期試驗時以期中報告獲得許可，我國產疫苗卻只經第二期試驗，政府不僅不詳實解說差異何在，又以似是而非的資料混淆視聽。此外，疫苗如同新藥，開發時程及結果充滿不確定性，解盲失敗者比比皆是，前有浩鼎生技之例。蔡總統竟橫柴入灶，日前就公開宣稱7月可打國產疫苗，圖謀以政治影響疫苗開發時程與結果，社會爭議四起、國產疫苗審查委員辭退，反而種下人民對國產疫苗不信任、無法走出國門、生技新藥產業信譽遭重創的種子。

其次，對於上市櫃企業，以前政府官員無不謹言慎行，深怕影響股市而觸法。但當前政府對疫苗企業竟肆無忌憚為其發聲，甚至疫苗開發尚未完成就貿然與之簽訂採購契約，幫企業在股市作多，簡直目無法紀、膽大妄為！

政府對產業的扶植均應事前公布完整方案，將權利義務等規定清楚，公開邀請廠商申請。為了鼓勵民間研發新冠疫苗，政府於去年中公布補助辦法，企業參與試驗一旦成功，即應依照該辦法及一般商業條件與之採購。政府卻逾越既有辦法，迫不及待於兩家企業開發尚未完成就各與之簽訂購買500萬劑的合約，等同以市場利益圖利特定廠商。再者，既然是兩家企業同時進行試驗，對其採購就應設有競爭機制，依據產品試驗結果之差異，以不同價格採購不同數量，政府卻完全背離採購原則，監察與檢調機關豈能坐視不管？

綜上，從疫苗研發程序違背規範、為企業護航保證到採購程序，處處違法，政府疫苗國產政策一路走來黑影幢幢，如何能得人民信任？

《尚書．泰誓》：「民之所欲，天必從之。」人民的祈求實際上是靠自己的力量實現，執政者必須以民之所欲為唯一依歸。疫情狂虐，來不及和親人告別就永別的悲劇一幕幕上演，出境施打疫苗的「逃疫潮」方興未艾，疫苗是人民最迫切的呼求。執政者防疫政策失敗，卻仍緊抱國產疫苗不放，自恃擁有國家機器、龐大網軍部隊和高超操盤伎倆，堅持與手無寸鐵的民心對立；人民良善亦會憤怒，民怨滔天，這樣的政府還能支撐多久？

（作者為前經濟部長、經建會主委）