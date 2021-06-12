1.廠房和其內部熱室是於民國61(1972).4.初步完工。

2.該實驗室之設計/建設技能完全自力。

3.該設施建物現仍位於核能研究所區內。

再處理設施廠內之1米厚重水泥密熱室外的操作正面之機械手和鉛玻璃

再處理設施廠內之1米厚重水泥密熱室外的操作正面之機械手和鉛玻璃。（作者提供）

1.原物料因有很高放射性活度,提煉製程設備均需安裝在熱室內。

2.當時擔任值班工程師者:陳衛里博士、洪聰民博士和郭明朝博士。

熱室內安裝所有製程設備流程示意圖 (參考用)

熱室內安裝所有製程設備流程示意圖 (參考用)。（作者提供）

1.於65.3.開始進行冷/熱24小時分班輪值試俥。

2.期間曾遭遇技術問題,詢求國外專家協助未果,終靠自力解決。

1977年初美國政府成立專案小組訪問臺灣核設施

1977年初美國政府成立專案小組訪問臺灣核設施。（作者提供）

(註說:照像建築物背景即為核能研究所用過核燃料再處理設施大門)

左二是美國國務院中國問題專家Burton Levin伯頓·李文（國務務科長）他的左邊是軍備控制和裁軍機構JoorgMenze l，他是美國政府和國際原子能機構在台灣問 題上的聯絡人。 照片中的其他人員是傑拉德·赫爾弗里希Gerard Helfrich，能源研 究與發展局（現為能源部）：Raymond Wymer雷蒙德· 懷默（橡樹嶺實驗室ORNL 所 長,多年訪台主要技術專家成員) ;默里·卡瓦納Murray Kavanagh,，勞倫斯·利弗莫 爾實驗室(Lawrence Livermore Laboratory);艾倫·洛克和迪恩·庫珀Allen Locke and Dean Cooper,兩國務院人員。

在美國的壓力下,29 March 1977 我被迫拆除該實驗室內設備

用過核燃料再處理設施設備外力干涉後續拆除歷程

1.1977.3.25 國際原子能總署(IAEA) 台灣地區視察員(印尼國籍),到現場查看本所人員將除污後主要設備封存於地下室並鉛封。

2.於1986.4.8國際原子能總署(IAEA) 台灣地區視察員再到現場,查看本所工作人員將封存設備取出切割破壞作業情形。

作者感想

1.安全自主 小國很難 !

2.謹以本報告敬念當年追隨感恩的:錢積彭所長、郭載書先生、于世傑先生

3.很感謝全體參與計畫打拼的好夥伴們