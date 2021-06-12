高端疫苗研發解盲，大家都在談人體試驗，不過都未能聚焦，偏離到政客炒股反成焦點。

從沒進過股市，完全不懂炒股，但略懂新藥的人體試驗是什麼？要幹嘛？

很遺憾，媒體沒能淺顯說清楚，絕大多數的人關心，但不懂。

高端解盲，想了一整天想找個淺顯比方，為什麼值得高興，但又不值得歡欣雀躍。該高興，因為畢竟入門了，你家小娃娃幼兒園畢業，當然該高興，管他第幾名，總是幼稚園畢業有學歷了。

公衛、生技人士也為解盲鼓掌，但表情普普，因為低階的二期人體試驗過關只在台灣有用，先進生技國家看都懶得看，你要擠進來，連報名資格都沒，更別說平起平坐，在家裡辦家家酒，自己高興就好。

兩個不盡恰當的比方：之前還是紙幣、銅板交易的時代，會想若有塑膠貨幣、卡片就方便多了，好不容易有悠遊卡，台灣都能用，很方便；可是，出國直覺拿悠遊卡刷，卻不被接受，因為悠遊卡只在台灣管用，出國得用全球通行的信用卡，台灣悠遊卡還沒申請許可，只是好看而已。

再有一比，二期解盲成功，像是金六結、車籠埔新兵訓練過關，配發鋼盔、步槍，可是，這就夠格稱戰士嗎？別笑死人，頂多出公差、站衛兵罷了，下部隊給班長狠操、打野外、下基地流血流汗磨練，半年後還活者，勉強算是通過三期試驗，可以上戰場摳扳機了。

別忘了還有四期試驗，下部隊、上戰場浴血半年後還活著，算四期過關，否則，連你兵籍牌都要撤銷。

你說，高端二期試驗解盲該高興到什麼程度？

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