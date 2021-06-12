對於大陸學生而言，2020年實在是無比艱難的一年。

這一年，因為新冠疫情，台灣當局自1月底起，限制陸生入境。原以為隨著疫情過去，當局便會開放這個口子。但伴隨著疫情在全球的蔓延，加之日益緊張的兩岸關係，使得陸生入境就學一事，一度變得遙遙無期。一道並不深的台灣海峽，在上半年，竟成為了陸生難以度過的一道天塹，這是我們無論如何都難以預料到的。一個執政當局，竟可為了某些政治目的，罔顧人道精神，置大陸學生的受教權不顧，阻攔陸生入境，用心何其之惡！

當然，這不是台灣一群政客醜陋嘴臉的全部。

7月中旬，台灣當局教育部門宣佈境外生按一定次序（低風險國家地區、畢業生等）可以返回台灣繼續學業。然而8月5日下午6時，在教育部門與台灣疫情指揮中心共同舉辦的發佈會上，發言人接了個電話後被請出，3分鐘後宣佈陸生仍被排除在入境境外生之外。那段時間，也傳聞有類似我這樣的應屆畢業生入台許可被拒，一時我的心情陷入到難以言說的憂鬱與憤懣中。幸而，我自己的回台申請最終仍被批准，並且於8月18日回到台灣，進行14日隔離之後順利返校。

後來，在與一位老師談論到此事時，他拍案而起：「如果我在場的話，我會要求教育部門負責人當場下台負責！」

是的，言而無信至此，赤裸裸的歧視至此，對於台灣當局針對陸生顯而易見的差別對待，除了憤怒，我們別無他緒。

當然，在台灣，仍然有仗義相助的夥伴，為我們直言陳情，成立了「陸生返台推動組」臉書粉絲團，不時地為我們更新返台的推動情況。在粉絲團底下的留言中，我們看到了很多台灣朋友為陸生返台加油打氣，也看到不少陸生同伴在訴苦。

但是，也有相當數量惡劣的台灣網民，在底下用著謾罵、羞辱的字眼，攻擊陸生群體。他們到處張貼著挑釁圖片，留著粗俗不堪的文字，極盡人格羞辱之能事。

我承認，台灣不少民眾，對於大陸制度存在著偏見和質疑，但是將這樣的偏見和質疑強加到一般的大陸孩子身上，是否就能彰顯出他們自我標榜的價值觀，比如他們口中的democracy與freedom呢？

這群人，不過是democrazy罷了。

從前，相當長的一段時間，出於融入台灣社會以及和台灣同學良好交流的需要，我在公開場合一般不太評論台灣的政治生態，以及政局。但，台灣當局在陸生入境上的齷齪表現，讓我實在難以繼續沉默下去。我們能夠理解台灣對於疫情的恐懼，也能夠配合各類防疫措施，但如此之晚才開放大批陸生返回台灣，是否全是因為疫情呢？

大家都知道的。

台灣一部分仇陸言論，使得大陸一些網民對台灣的觀點也不甚友好，梧桐論甚囂塵上，當然夾在兩岸之間的陸生，不能例外地，會成為他們揶揄嘲諷的對象。比如在微博上某個著名的涉台大v上，某些網民就會時不時地對於陸生嘲笑一番，甚至會有「誰叫你們去台灣讀書」這樣的原罪式推定。

這些留言對於台灣的想像，往往是基於台灣的政論節目，而非實際的台灣生活經驗。我也承認，一部分政論節目對於大陸的抹黑與攻擊，的確很噁心。但這難道是台灣的真實樣貌嗎？當然不是。據說這些政論節目的主持人對於大陸的抹黑，也往往是「拿錢說話」。以這樣偏狹、扭曲的視野，以偏概全，甚至拿無辜的陸生群體開惡俗的玩笑，說著惡毒的話，難道這就是所謂的「愛國」？愛國的前提，是愛人，自己的同胞在面對困難時非但不出手相助，反而落井下石，這樣沒有「愛人」精神的「愛國」，成色究竟幾何呢？

那麼，我以自己的親身經歷，告訴這些不嫌事大的網友，我的2020究竟是什麼樣的。

在2020年上半年，因為不能返校，我無法完成既定的畢業程序，只得將部分畢業手續挪到9月學期完成，還差點誤了接下來的學業安排。

因為不能返回學校，我無法使用只限學校內使用的一些數據庫，在資料的使用與論文的寫作上，增加了一定的困難度。

因為無法及時返回學校，導致原定畢業時程被打亂。我不能穿上碩士袍，和政大做一個體面的道別，成為一個無法彌補的遺憾。

這次回學校辦手續，加起來的時間不到三個月，讓我難以和很多親愛的朋友和老師當面道聲珍重再見。在大陸關閉台灣自由行的情況下，又成為了一個很大的憾事。

當這些留言的人們，知道了我這樣的經歷時，還忍心留下這些不堪入目的文字嗎？

更何況，在台灣最後的兩個多月，我感受到更多的，是溫暖的人性關懷與誠摯的友誼與恩情。

再舉個我的一個親身經歷：

輔仁大學新傳系的退休教授習賢德先生，是我曾經的授課恩師。多年來，我們一直靠著微信聯繫，習教授常常為我分享一些他的所知所聞，我的見識也借此得到了不少的增長。在台求學期間，他也多次費心費力招待陸生同學一起旅行吃飯，聯絡感情。10月底，應他的邀請，他帶領我參觀了台灣的五指山示範公墓和忠烈祠，這兩處地方對於修習中國近現代史的我而言，是難得的一處學習「富礦」。在旅行結束以前，他送給了我一個包裝袋，打開一看，竟是一套呢子西裝。

「這件西裝，我自己不過穿了不過三次。你在論文口試（答辯）的時候穿上吧，給口試委員留下好印象」。

老師話音一落，我竟無言以對，內心的感動用再多的文字也難以描述。在11月5日答辯日，我當然穿上了老師所贈的這套西裝，成為了最特別，最溫暖的一件「碩士袍」，圓滿通過答辯，結束了碩士學業。

後來，我將這套西裝放在行李箱中，帶回了上海的家中。爸媽一看，「這套呢子西裝非常好，價錢不便宜吧！」

那套西裝，成為了這令人頹喪的2020年中，為數不多的，讓我感到最溫暖的的一個美好回憶。

還是習教授，他在那次旅行的最後，臨別前，特意交待了這樣一句話：

回大陸以後，要做兩岸關係的緩衝劑，要多替台灣說點話。

在兩岸關係因為敵意的升高，緊張度呈現惡意的螺旋上升之時，陸生其實是一塊很好的剎車板：陸生居住在台灣的時間很長，大部分至少經歷了兩到三年。在這段時間中，陸生群體見到了台灣美好的風土人情，感受到相當的來自師長、同學乃至一般民眾的樸素善意，這些都是緩和兩岸誤解與對立的重要良方。

陸生本身也成了兩岸關係的重要晴雨表之一，當兩岸關係緩和之時，學位與交換陸生大批來到台灣。然而，一旦兩岸關係緊張，陸生卻是首當其衝受到波及的一個群體。就在2020年，教育部宣佈暫停大陸學生前往台灣就讀，想繼續在台灣高校就讀，只能透過老陸生在台升學一條路。

當我看到這條消息時，不禁落了淚，想到台灣的美好回憶，可能就此成為絕響，悲從中來。但，情緒收拾過後，我更堅定了自己成為兩岸緩衝者角色的決心。固然，在台灣求學的歲月中，我們會感受到一些不友好的眼光，以及歧視政策之惡，但反過來，台灣師長和朋友對我們的關心也是多年來長期持續的，友誼是堅固的。那麼，何不將這樣的善意，讓更多的大陸朋友知道感受？我們又何嘗不能將這樣的善帶回家，去驅散那些因為偏見、誤會而產生的惡意呢？畢竟，「美美與共」，方能「天下大同」。

2020，對於陸生而言，誠然，並不是一個好年份，甚至是不堪回憶的一個年份。但是，我們不能因為眼下的一些困難，去忘記我們身上的一些特殊優勢：我們是除了大陸配偶外，也許是最懂台灣的一群人。那麼，我們在接下來的時間中，最需要做的，就是將我們感受到的台灣之美，讓更多的大陸朋友們知道。我相信，善意，總是能夠驅散寒冷和陰暗的。要是因為彼此誤會，帶來惡意的螺旋上升，進而引發更大的悲劇，那才是一個民族最不願意眼見的災難！

（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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