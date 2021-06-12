民進黨政府一直高喊「超前部署」，倘若一切完善、一切按照進度，怎麼會變成現在的狀況？實在過於自信、自滿、自大，搞出「3+11」政策，讓防疫產生超級大漏洞，至今確診數破萬人，致死率也「台灣No.1」，也沒人出來一肩扛起相關政治責任，還搞出「校正回歸」這麼厲害的統計方式，實在深感佩服呀！我們從「三個假若」來看，此刻所有亂象的根本原因，便是在於疫苗不足的問題。

一、假若疫苗充足還需要搶著偷打？

我們看到郭台銘爭取購買BNT疫苗、佛光山想要捐贈强生疫苗、張亞中教授也得到大陸疫苗渠道，結果通通都沒有下文，被政府用各種名義、各種方式給擋下了。反觀，日本捐贈AZ疫苗一下就過關了，單就疫苗輸入方面來看，實在政治考量高過人道考量。

數日前美國參議員訪台，旋風訪問幾小時的行程，口頭宣布贈予台灣75萬劑疫苗，這麼大一台C-17運輸機降落在台北松山機場，結果沒半支疫苗在飛機上，真不知道要等到何時。回想AIT處長酈英傑在他卸任會上提及，台灣確診數沒那麼多，還可以再撐一下，怪不得柯文哲嗆說，萊豬吃了，軍火買了，死人不算多？

現在日本捐贈的AZ疫苗開打，結果便爆出特權私打疫苗、偷打疫苗，還被爆料出各界名人的優先施打名冊，「好心肝珍所」事件就是具體一例，現在被集體網暴，名人紛紛加入道歉文比賽，詹宏志的道歉文已是高峰，成為道歉文典範，坦白說，若是疫苗足夠，還需要偷打、還需要私打嗎？

再來，雄獅集團欣傳媒總監林芳怡染疫驟逝，願她好走。她生前在臉書上曾寫過相信政府和指揮中心，更是大力感謝日本，結果沒想到，她自己便是確診者之一，最後也與世長辭，若是疫苗足夠，早些日子便先陸續安排施打，恐怕也不至於發生悲劇。

《聯合報》黑白集有篇中肯的文章〈連浮屍也確診〉，電視台攝影師倒臥廁所猝死，經採檢確診；兩天前一位自媒體人自戕，採檢後也確診。上月底，北投河邊漂來男浮屍，法醫一驗竟又是確診。真是太可怕了！究竟還有多少無症狀、已感染而未篩檢、已有症狀的感染者？說真的，疫情比我們感覺到的，嚴重太多了。疫苗對於現階段而言，真的太重要了。

二、假若疫苗足夠還需要去國外打？

最近桃園機場興起「逃難潮」，展開「美國疫苗團」，揪團去美國打疫苗，當然花費非常可觀，網上流傳一份疫苗團行程，先不論內容真假與否，我們光看長榮飛美國的班次，飛洛杉磯航班從每周3班增加為每周7班，更進一步宣布調整北美線商務艙售價，其中以紐約調漲最高，商務艙來回含稅飆破25萬元，基本商務艙均已滿位，可說是一位難求，多個航班僅剩零星位子，意味著「美國疫苗團」真有其市場，並且這波「逃難潮」是正在進行式。不過，這純粹是有錢、有閒、有能力的群體才能達到的境界。

另外，我們再看也有不少台商台幹積極組成「大陸疫苗團」，鼓勵大家前往大陸施打國藥或科興的疫苗。一來是國藥和科興的疫苗已被WHO認證，二來是台胞在大陸打疫苗不收費，網上健康雲登記，碼一掃便可快速接種，三來機票和隔離費用等花費相較去美國來說，算是比較便宜的，網上也有人分享過經驗，一趟大約10萬多台幣，但來回得要花費56天上下，因此，即便有接種大陸疫苗的意願，恐怕也沒有那麼多的時間可以來回。

按照國台辦說的，截至目前超過6萬2千名台胞接種大陸疫苗，台灣藝人蕭敬騰、溫嵐、孟庭葦等也都在這一週內於大陸接種疫苗，並且都有公開畫面和新聞露出，當然，可想而知，這些藝人很快的在台灣被1450網民們各種「出征」，邏輯套路也都差不多，不外乎就是「不愛台」、「親中舔共賣台」、「滾回中國去」等話語。

坦白說，若是民進黨政府「超前部署」到位，假若疫苗非常足夠，民眾還需要找門路、找方式、找渠道到國外施打疫苗？

三、假若超前部署買夠疫苗還須自行研發？

現在高端疫苗剛解盲，宣稱疫苗二期數據安全與耐受性良好，特別是不分年齡的受試者中和抗體效價(GMT Titer)達662，中和抗體倍率比值(GMT ratio)為163，看似高出莫德納與AZ疫苗的成績！原來又是台灣No.1。

這般「驚人」的成果，讓股票高高漲，政府民調也高高漲？甚至，某媒體還出了一份民調，強調「高端二期解盲成功後，78%網友願意施打，僅20%不願意」，真是滿滿的「台灣價值」，屆時是不是民進黨政府的高官、立委、議員通通先帶頭打起？愛台灣所以只能打高端！

網友整理一張圖，比較台產疫苗與國外的疫苗每劑價錢，高端疫苗881元、聯亞生技750元、輝瑞BNT540元、莫德納416元、AZ111元，不比不知道，一比嚇一跳，高端疫苗果然真是「高端」呀！說真的，在疫情如此嚴峻之下，研發疫苗不如直接買其他疫苗來的實在。

陳時中現在坦承，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因「有人不太喜歡這樣子」，且AZ希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，最終破局。亦即，原本台灣若真的實踐「超前部署」代工疫苗，想打AZ根本不是問題，民眾基本上都早已打上第一針，甚至第二針也陸續施打，很快也能達到整體70%的接種率，這才是「超前部署」，沒想到是台灣自己說不要的。

陳時中此刻又表達，想跟莫德納談授權代工製造，並且還解釋去年是因為mRNA疫苗技術還沒成熟，現在根據中研院的報告，台灣已有發展mRNA的能力，所以展開這樣的談判不是問題，已經拋出議題，只是還沒進入主題。過去沒有創造出初始條件，想要搞路徑依賴是非常困難。台灣已不是防疫模範生、優等生，不禁令人質疑，現在還有多少籌碼去談判代工疫苗？

綜合上述，簡言之，亂象的根本原因，便是在於疫苗不足的問題。蔡英文現在宣布「好消息」，她說「疫情控制到一定的程度了」，意味著628可望解封？難道又要再吹一次「看好了世界！台灣只示範一次」？可是，說好的疫苗還沒來、說好的大面積接種疫苗還沒開始！（作者為復旦大學博士候選人）

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