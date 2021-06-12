今年5月20日蔡英文連任周年，她沒有發表周年演講。不過實際上，即使她有發表，也對疫情處理不夠表示道歉，應該已不再令台灣民眾感動。因為台灣疫情蔓延導致死亡人數的激增，它的嚴重程度已導致台灣社會對執政當局充滿了「政治的不信任」。

我們可以看一下台灣「民眾情緒走向的趨勢」，便有份瞭然：就在520之前不到2周，5月10日《遠見雜誌》曾發表了「就職周年滿意度調查」，當時的結果尚能發現，民眾對蔡英文滿意度55.3%，為5年間最高。

但是，由於此後疫情開始變壞，一項根據TVBS於5月17日公布最新民調，蔡英文滿意度竟然降到只有41%，較1年前連任就職時，同樣由TVBS發布的61%減少20個百分點。

接著在520之後，6月4日根據美麗島電子報公布的民調來看，蔡英文的信任度已下跌到48.1%，這是自2019年11月以來，蔡英文的信任度在該媒體民調裡首次低於50%。

這是台灣最重要的一次疫情變化，中央疫情指揮中心在5月19日的正式宣布：全台疫情警戒升至第三級至5月28日，稍後再數次延伸至6月28日。這項規定：除大學以下各級學校一律停課之外，也禁止室外百人、室內5人以上的聚會。

國際媒體像是《德國之聲》中文網都開始關切：它也特別指出台灣面臨疫苗短缺的狀況。依《德國之聲》的數字，台灣只讓將近70萬的人民施打了第一劑的新冠疫苗，疫苗施打率僅僅近3%，與全球平均的27%疫苗施打率相差甚遠。所以《德國之聲》認為：一直在國際社會因防疫成效受到讚揚的台灣當局與總統蔡英文，是在面臨新一波的政治危機。

而新加坡《聯合早報》總編輯韓詠梅也在6月7日寫下他的「一周推薦」，說到台灣「各大水庫的水位直探歷史新低，加上一直居高不下的確診病例和高於國際平均的死亡率」。韓說，比較全球國家或者大城市，遇到這樣的局面都盡量是團結起來，「但是台灣卻更分裂。在野黨批評執政黨一點也不稀奇，執政黨不同派系的也在向執政團隊開炮，原本被視為抗疫模範的台灣政府突然像洩了氣的氣球。」

過去認為民進黨執政就是「品質保證」的時段，在5月間已逐漸開始轉向。其中台北市長柯文哲和新北市長侯友宜逐漸取得疫情主動權和話語權，就是一例。譬如，5月18日柯文哲與侯友宜就自行宣布高中以下學生不需到校上課到5月28日，就涉及到縣市長的自治事項直接衝擊到當局的權限。

又譬如說，台灣民意基金會在4月27日公布一項最新民調：若明天舉行公投，其中「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」這3項公投，將獲「壓倒性勝利」，只有「重啟核四」項目呈現拉鋸。反抗政府的聲音開始增強。

再加上缺水、缺電以及缺疫苗，多數民眾均歸咎於執政當局的政策不當。《經濟日報》引述英國知名雜誌《經濟學人》報導說，台灣現在也同時面臨缺水、缺電、缺疫苗的窘境，並且全台疫情大爆發，已被評為「地球上最危險的地區」。

雖然說目前距離2022年縣市長選舉已經不到1年，但有意角逐者早已暗中較勁。國民黨目標一直鎖定在「守14搶4」，除要守住執政的14縣市外，更力求搶下台北市、桃園市、基隆市、新竹市等4市；民進黨則規畫「守7搶5」，但也認為執政的新竹市、基隆市、桃園市選情並不樂觀。《德國之聲》中文網有引述美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷的看法，她指出，由於台灣現在已進入了2022地方選舉的週期，所以與疫情相關的議題跟事件勢必會影響到政治人物與政黨在該選舉中的表現。

（作者為澳門理工學院名譽教授）