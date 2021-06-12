台灣疫情目前看來還沒有緩解的趨勢，日本和美國先後向台灣捐贈了疫苗或者表達了捐贈意向，但顯而易見的是，合計不足200萬的數量最多只能覆蓋百萬人群，基本上只有象徵意義。而蔡政府寄予厚望的台製疫苗，無論是安全性和產能，都不能讓人信任，或者至少可以說是緩不濟急。

在這種情況下，似乎大陸疫苗就成為唯一可行的選擇，但在現行的政治場景下，期待蔡政府放開大陸疫苗輸台是不可能的。因為蔡政府早早就將疫苗問題定調為「認知作戰」的一部分，認為一旦放開，勢必會影響台灣社會對大陸的觀感，進而讓他們長期的反中宣傳破功。

其實民進黨擔心的也沒錯，誰能將台灣人民從疫情的泥淖中解救出來，誰就會被認定為真正愛台灣、真正對台灣人好，這是不言自明的道理，民進黨自認為自己做不到，但不想讓別人取而代之，他們唯一能做的就是破壞和阻撓。但另一方面，大陸面對這種政治現實，當然也不能坐以待斃，恰恰相反，還應該思考創新作法，突破民進黨在台灣社會內部設下的政治障礙。

早在5月初台灣疫情爆發之初，大陸就主動提出願意盡最大努力幫助台灣戰勝疫情，讓台灣民眾盡快有疫苗可用，更重要的是，大陸目前疫苗產能充足，且已經被公認有效。中國國藥和中國科興兩種疫苗都已經納入全球緊急使用清單，根據統計，這兩款疫苗在大陸內部施打數量已經超過8.45億，同時也有90多個國家和地區批准上市或緊急使用，在全球供應超過3.5億劑，已經可以用龐大數據佐證其安全性。對此，台灣民眾並非不明就裡，面對民進黨的造謠抹黑，也並沒有完全輕信，已經有愈來愈多的台灣民眾在有機會的情況下選擇施打大陸疫苗，根據官方統計，截至5月底已有6.2萬台灣民眾施打了大陸疫苗，而最近也有許多台灣民眾搭機前往大陸施打疫苗。

台灣民眾的用腳投票，說明台灣社會的自救意願，面對民進黨的抗疫不力，台灣人在自求多福的同時並不打算坐以待斃，對大陸來說，現在需要做的就是如何滿足台灣民眾的這種現實需求。大陸官方已經表態，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。但這顯然還有待進一步優化，因為這樣做的時間成本太高，需要至少14天的隔離周期，所以只能吸引部分想要前往大陸工作的台灣民眾。

如果換個角度思考，籌畫準疫苗包機和疫苗路線，在機場入境區設立疫苗施打專區，允許台灣民眾搭機到達大陸之後直接施打疫苗，然後原機返回，則可以既滿足民眾防疫需要，又不必增加民眾時間成本。最近金門縣議長也提出「專船」方式前往廈門施打疫苗，主張通過「專案」特准「專船」赴廈門五通碼頭以「入港不入境」方式施打國際認證的疫苗，可惜被蘇貞昌拒絕，可見期待民進黨政府的善意配合是不可能的，大陸政府和台灣民眾包括民間團體，必須思考在現有政治框架之下如何尋找變通做法，以最大限度減少時間成本同時又能滿足防疫需要的方式，盡快解決台灣社會的疫苗施打需求。