衛福部次長石崇良居然說萬華是這次疫情擴散的破口，引起於輿論大譁，萬華地區民眾垂足搗胸：｢我們萬華人是怎麼了，欠你們的嗎？｣明明是受害者卻被妖魔化說成加害者，萬華人情何以堪？

沒有3+11的更改、沒有諾富特飯店管理的疏忽，外國變種病毒不會進來。現在病毒流竄到了萬華，把最具文化底蘊的台灣老社區搞得烏煙瘴氣，成了重災區不說，還被汙衊成病毒的淵藪，令萬華人走到哪都被人避之如蛇蠍，連醫院都不讓萬華人入內看門診，更有甚者，還把｢武漢肺炎｣改稱｢萬華肺炎｣。究竟還要把萬華人糟蹋成什麼樣子？

政府的認知居然跟老百姓不一樣，立委問石崇良究竟破口在哪裡？衛福部次長吞吞吐吐地閃躲：「我想大家都已經很清楚」；立委逼問，他才說是萬華，顯然是想甩鍋萬華人，避開全國民眾所認知的3+11、避開自己所造的孽。

3+11已經造成台灣的重傷害，如同311大海嘯是日本的國殤，台灣人對｢3+11｣絕對感受深刻，一輩子忘不了，何不也將｢3+11｣定為一個特定紀念日，作為後世的警惕？

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