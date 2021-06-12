台北市「好心肝診所」爆發「黑箱注射疫苗之亂」，原因是該診所違規替非第一至第三類人員施打疫苗，除遭北市政府重罰200萬外，中央疫情指揮中心表示，如有違法將嚴正送辦。好心肝基金會特地發聲明強調，疫苗施打對象皆為志工及各種好夥伴，絕對合法。該診所負責人許金川除遭廉政署、警方、調查局組成的專案小組約談之外，他也特別表示歉意。

此一事件擴大渲染之後，雖然相關單位並未公布接受注射者名單，在部分媒體鍥而不捨的調查下，竟然也查出一份名單，其中有工商大老、媒體大亨和記者、知名藝人，這些人都是曾經幫助過「好心肝基金會」的人士。經過記者向當事人確認，包括趨勢大師、電商大老詹宏志、藝人郭子乾、侯昌明夫婦、愛奇藝高層楊鳴等人都已承認，其中詹和郭已向社會致歉。

真不敢相信全球疫情開始時的「防疫模範生」，防疫最高指揮官陳時中投書英國媒體，指出「台灣可以協助全球建立醫療體系」以及喊出「Taiwan Can Help」的民進黨政府，曾幾何時打疫苗還要被開罰單、接受注射者還得出面道歉，被點名但喊冤的媒體名人趙少康，被逼得甚至秀出沒有針孔注射的手臂。

此一離譜又好笑，甚至是丟臉的情況，孰令致之？台灣百姓何以落此田地？傳到海外甚至讓人笑掉大牙。面對新冠病毒在台灣肆虐情況下，疫苗不足的窘境，已經令外界「刮目相看」，不明就裡的國家還以為我們是在「開玩笑」。然而，面對有錢也買不到的疫苗，生命無法掌握在自己手裡，以及死亡從來沒有如此接近的台灣，爭搶疫苗不就跟在大賣場爭搶物資一樣嗎？

大家應該還記得，美國加州州政府於5月27日宣布總獎金新台幣32億元的抽獎活動，已施打疫苗的居民都有資格參與，洛杉磯市甚至加碼職業運動籃球湖人隊和冰球、足球的主場季票。這項名為「打疫苗就贏」的樂透抽獎，最大特獎是150萬美元10名，頭獎5萬美元30名，200萬名普獎可獲得50美元現金或禮券。再看看離我們最近的香港政府，日前也提出「全城起動，快打疫苗」運動，鼓勵市民接種疫苗之餘，也呼籲商界響應，以各種方法鼓勵市民接種。其中房地產公司華懋集團宣布，凡於8月底前完成接種兩劑疫苗的市民，即可參加抽獎，獎品有酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等，總值超過2000萬港元，另外還有太古地產推出抽千萬豪宅的獎品。

看看別人，想想自己。疫苗缺乏絕非人民之過，無能的政府除了須向台灣人民道歉之外，也要重新考慮相關的處罰是否需要調整，最多提出警告即可結案！另外，凡牽涉防疫無力、治疫無方的政府官員，也須追究其法律責任。有專家學者甚至提出確診死亡者，家屬可向政府申請國賠，這倒是一項安慰亡者極佳的建議。（作者為大學英文講師）

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