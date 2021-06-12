日前，民眾黨高虹安委員在立法院臨時會上質詢陳時中部長，為什麼社會大眾在聽到國產疫苗一劑750元到881元的時候，會如此譁然？沒做三期臨床試驗的國產疫苗，為什麼會比其他投入鉅額成本、三期臨床執行中的國際疫苗貴這麼多？如果是疫苗類型不同因此成本不同，那同樣以重組蛋白技術的Novavax，也是國產疫苗近一半的價格？沒想到陳部長在答詢時，竟然脫口說出：「不要忘記你們之前說再貴都要買」的無知之語。

早在去年12月8日，英國就為疫苗接種計畫開出全球第一槍，90歲的瑪格麗特‧基南接種由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗，被視為人類對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的重要里程碑。

面對詭譎多變的新冠變異病毒，人民有免於恐懼的自由，人民也有免於死亡的權利，疫苗是目前對抗疫情的唯一解方，而保護國人的生命和健康是政府天職，更何況還涉及到病毒肆虐，在疫情警戒管制下對各行各業日常生活所造成經濟上損失。因此，在幾家大型藥廠研發新冠肺炎疫苗獲得WHO緊急授權使用初始，世界各國莫不爭先恐後高價搶購。同樣的，對於輝瑞、莫德納等藥廠來說，在商言商，雖有公告牌價，只要有人出高價，就有機會優先獲得，以色列就是出了高價所以最優先取得疫苗，並在短短兩個月內實現75%的覆蓋率，慢慢解封逐步恢復日常生活。美國更是超額認購28億劑疫苗，施打迄今已經超過3億人口完成接種。

民意代表反映百姓心聲，希望政府全力採購經WHO批准緊急授權的合格疫苗，然而僧多粥少，合格疫苗已經不多，再加上初期產量有限，在於各國搶購剛性需求推動下，洛陽紙貴，是典型的賣方市場，不出高價絕對買不到的。從而，為國人生命健康計，自然得不計代價設法採購。

反之，國產疫苗雖說是台灣防疫重要戰略佈局，但畢竟尚未完成食藥署的EUA，其保護力猶未可知，更別說也未經WHO的認證，能否打開國際市場也是未知數。因此，在沒人競標的情事下，國產疫苗是買方市場，價格由買家說了算，完全沒有溢價的空間，藥廠也不可能有超額利潤。在這種情況下，民意代表為了替百姓看緊荷包，希望中央疫情指揮中心好好和高端及聯亞兩家藥廠議價，要求以合理價格採購，前後邏輯上並沒什麼不對。

事實上，就在民意代表揭露國產疫苗採購價格每劑高達新台幣881元，遠遠超過國際疫苗市場上合格疫苗的價格的同時，美國總統拜登對外宣布，將購買5億劑輝瑞疫苗，贈予全球92個參與COVAX計畫及非洲聯盟中的中低收入戶國家和經濟體。報導指出，美國此次捐贈疫苗成本大約15億美元（換算約414億台幣），平均每劑才3塊美金（約當台幣83元），兩相比較，中央疫情指揮中心顯然沒把百姓辛苦繳納的稅金當回事，當了冤大頭。

陳時中部長是牙醫出身，念醫學院時期沒修過經濟學也就算了，但連一般販夫走卒升斗小民生活經驗都懂得在沒有競爭的情況下，絕不會傻到用雙B的價格去購買未經認證的國產車，這不是什麼高深學問，而是老百姓生活中買賣議價常識和本能，陳部長身居中央疫情指揮中心指揮官高位，竟然可振振有詞的答覆立委國產疫苗再貴也要買，未免也太不食人間煙火吧？（作者為退休人士）

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