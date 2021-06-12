所有瘟疫形成的人類死亡被視為不可抗拒的事實，歷史上對於這類數據從來是照單全收，此可謂疫情倫理容許的死亡極限。新冠肺炎自第一個揭發的案例至今已經1年半，著名國際周刊《自然》雜誌5月6日刊文問天下「再死多少人可以被接受」？

世界上沒有任何標準答案，但有截然不同的兩類答案。WHO認為澳大利亞、紐西蘭、不丹和中國對疫情流行採取零容忍態度，一旦發現破口立即進行大規模測試並實施封鎖和關閉邊界，顯然這類國家對瘟疫犧牲的遺憾相對最少，可以算是好答案的一類。答案不好一類的國家就是枉死眾多無辜，例如印度和疫情早期的美國。

台灣應該怎樣回答「再死多少人可以被接受」呢，讓我們先來看有關死亡的數據，衛福部統計台灣近年每年大約死亡人數17萬餘。第1位的死因是惡性腫瘤，每年死亡5萬人左右，大約占總死亡的29%。第6死因是事故傷亡，每年6000多人，大約4%，第7位死因是慢性下呼吸道疾病，數據與第6位相似，第14位死因是衰老每年2000多人，大約占總死亡的1%。在容忍最低死亡的倫理原則下，如果你贊同把新冠肺炎的死亡比喻為老化和事故的死亡，也許就能夠接受新冠肺炎最大死亡數量等級是「三」，這裡數量等級用物理學概念，一個數量級為「十」，兩個數量級為「百」，三個數量級為「千」。

新冠肺炎死亡曲線就整個流行周期而論是一條S型曲線，大約可分三段：最初平緩繼而快速最後飽和，在快速階段基本上服從「指數」增長。台灣執政諸公與不久前卸任AIT處長的酈英傑一樣，低估了這個快速指數階段的爆炸性結果。有一個很好的例子說明指數增長是如何被誤會的，世界著名學府美國麻省理工學院（MIT）的斯特爾曼教授某日在課堂上問學生，1張厚0.1毫米的報紙對折42次，請問多厚？大部分人回答1米左右。實際上是4.4億米，這個數字遠遠超過地球到月球的距離。

指數增長最重要的概念是倍數增長，即增長1倍所需要的時間。請看台灣新冠肺炎死亡曲線的一些數據點：台灣本土累計感染新冠肺炎的死亡人數15人增加1倍到死亡32人，只用了2天的時間，倍增時間是2天，由32人增加1倍到64人，倍增時間也是2天。由64人增加1倍到123人經過了4天。

最近的第四段由6月1日死亡123人增加到6月6日的246人倍增時間經過了5天，請問由246人增加到500人，倍增時間是7天還是10天，由500人增加到1000人的倍增時間是15天還是30天？按照這樣的趨勢1、2個月就達到第三數量級的死亡倫理極限。

如果我們把超過「千」的死亡稱為「枉死」，避免枉死唯一的救命工具就是疫苗接種，如果政策造成的接種速度不敵疫情的擴散速度，在死亡倫理的天平下就是犯罪，這種犯罪是超越法律的，是載入歷史的天譴！

（作者為陸委會前諮詢委員）