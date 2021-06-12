行政院擴大紓困特別預算規模，由4200億元提高到6300億元，立法院加碼到8400億元，並火速三讀通過。行政院長蘇貞昌稱將「從優、從寬、從速」執行，「個人紓困」受惠者將增加330萬人，達到730萬人，並對家中有國小以下孩童，以及國、高中及五專前3年身心障礙生，不排富發放每名1萬元。非常不幸，錯誤的政策不但引起反彈，近日接連發生因失去現金收入而生活困難者不幸的輕生事件，政府必須檢討並提出有效對策，避免更多悲劇發生。

政策宣布後立刻引起反彈，特別是遊覽車、導遊等觀光業者，等同全部失業，補貼額度卻比去年大幅縮減，業者抱怨不如直接裁員，讓員工領「失業補助」更好。對國小孩童及初生嬰兒家庭不排富普發補貼也引起爭議。這些家庭的生活未必都受到疫情影響，而且在性質上和生育補貼混淆不清，紓困預算並未花在刀口上，也對家有長照老人的家庭不公，被譏諷為「政策買票」。

政府在擴大紓困之前，完全不做嚴肅的政策檢討，也不聽取業者和勞工的意見，直接在冷氣辦公室中做出決策，基本上只是按去年做法稍微放寬，反正預算加倍經費多多，這種只會撒錢的怠惰模式，一直被外界詬病，但政府就是我行我素，還自我感覺良好。言者諄諄、聽者藐藐，問題很快就出現。

怠惰的撒錢只是政策買票

媒體報導，新北市五股區某社區的黃姓遊覽車司機，因營業受疫情嚴重衝擊、形同長期失業；和親人共餐訴苦之後，由16層的社區大樓頂樓墬樓身亡。這事件發生在政府大力宣揚「紓困4.0」的原則是「從優、從寬、從速」後立刻發生，可說是極大的諷刺。若政府堅持己見，自認為擴大方案已達「開倉濟眾」效果而沾沾自喜，認為民眾應該感恩戴德，那就會如同防疫工作一樣，因自滿而不知風險和問題所在，讓錯誤的政策繼續「殺人」。

本報5月26日社論已指出，這波疫情爆發後實施3級警戒，嚴禁人群聚集，眾多服務業接近停止營業，其衝擊將數倍於去年；必須改變紓困模式，將資源集中給真正需要的民眾，勿針對受衝擊的「行業」補貼，而要針對「非高收入家庭」。而且可以簡化作業，以前1年報稅資料為據直接入帳，無條件先給予3個月基本工資補助，以維持其基本生活。其道理很簡單，企業若沒有補助，最壞的結果是歇業或倒閉，股東們失去獲利，生活暫時還不至於發生困難；但中低收入的勞工或靠現金收入的小店鋪、超小型企業就會立刻陷入絕境，需要政府伸出援手。

可以稍微設算，若以台灣目前大約884萬戶家庭，其中54%戶內人口不到2人，若提供所得較低的半數（239萬戶）每戶每月1萬元，連續3個月補助，費用是717億元；另外46%家庭人數超過2人者的半數（203萬戶）每戶發給近基本工資的2萬元，連續3個月，費用是1218億元；全部支出1935億元，才接近2000億元而已。以紓困4.0增加的4200億元來看，只是接近其額度的半數，卻能確保全台灣一半的低薪、受衝擊最嚴重家庭，能夠在基本生活保障下暫度危機。剩下另一半預算，還可以用來支持那些若沒補助可能即將破產、產生大量失業，且未來難以恢復營運的行業。

排富普發維持社會安全網

這種「排富、普發」的原則或概念，不僅本報大聲疾呼，在野黨也有建議，甚至執政黨部分委員也曾聯名提議，雖然建議金額不一，原則卻都相同，都希望建構一套在疫情嚴重衝擊下，收入近乎完全消失時，能夠維持弱勢者基本生計的臨時「社會安全網」。若政府無動於衷，大概只有未來選舉的全面潰敗，才能讓這個傲慢的執政黨清醒。