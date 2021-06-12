高端疫苗解盲後，引發更多爭議，不僅民眾對於這個只有二期試驗的疫苗沒信心，先前政府全力阻卻民間採購國際認證的疫苗，現在也真相大白，原來就是等著這個胖小娃的誕生；更離譜的是，這支國產疫苗的價格超過所有國際疫苗，陳時中卻說：「不要忘記你們之前說的，再貴都要買！」這是什麼樣的政府，這樣藐視人民的心聲、甚至人民的生命至如此地步！

蔡政府對這支國產疫苗可以說是盡心盡力，從一開始就耐心等待，抗拒所有的國際疫苗，日本、美國的捐贈，也只要少少的，意思意思，交代一下，目標還是鎖定國產的高端疫苗，期間的股票炒作就不提了，二期都還沒解盲就先簽約，又跟著急吼吼地要緊急授權，就是要趕在蔡總統承諾的7月開打。

其實，業者為了說明價格所以昂貴，不小心洩了底。原來，高端的疫苗是不是國產的還大有疑義，高端的原始病毒株、技術平台都是從美國國衛院取得的，說白了，只有實驗在台灣做。可不可說，美其名是國產，實際上卻是代工？這和蔡總統揚言「疫苗是戰略物資，非國產不可」的政策，相去甚遠。

為了護航這支疫苗，疫情指揮中心也煞費苦心，對於二期尚未解盲就簽約，陳時中說，如果不簽約，「我們一劑疫苗都買不到」。是這樣嗎？

高端疫苗現在除了台灣敢打，試問，國際間有誰敢要？會1劑都買不到嗎？全世界都在搶購的輝瑞、嬌生，為什麼疫情中心不去搶購？過去的1年半都沉浸在「嘉玲」的美夢中，難怪現在會1劑都買不到。可以說，整個疫情中心和蔡政府上下的作為，就是為了護航高端。