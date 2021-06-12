近來周玉蔻左手拿標案，右手洩機密，先是用「限制性招標」拿到台電55萬元；再洩露連戰的病情隱私。小人難纏，的確如此。

周玉蔻的特點，向來是「有奶便是娘」，國民黨執政的時候，說「蔡英文在行政院副院長任內，實際參與宇昌案」；到了民進黨執政，又轉而攻詰陳培哲，洩露他的審查委員身分，完全詮釋「打手」的角色。

只是，當年馬政府沒有滿足周玉蔻的期待，最後雙方漸行漸遠；民進黨則不然，用政府資源餵飽周玉蔻，疫情當前，還有心思做55萬元的限制性招標給周玉蔻。

現在生計受影響的人民這麼多，民進黨有多的錢，拿去做紓困不好嗎？

連戰因罹癌打疫苗，健保卡會註記，但健保卡註記的資料，怎麼流到周玉蔻手中？想起來真是恐怖，恐怖到了極點，可以說全台灣人的健保卡，周玉蔻想看誰的，就看誰的。

而既然看得到連戰的健保卡，就也看得到連戰的病情，明知道人家生病還要如此操作，周玉蔻跟民進黨真的要小心，會有報應。

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