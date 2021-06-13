麻吉（Match），日本外來語，這個台灣無人不知的詞，大陸人管叫「好基友」，我參加的健行隊，隊長老李是個有點左的女漢子，之所以視她為麻吉，除了她很在意我的一些小九九，就是她一人獨大的背後，竟然也是個侘寂。

侘寂是日本美學重要的一環，鈴木大拙對「侘」的解釋是：簡樸、非時尚，不依賴世間的財富、權力、名譽，讓內心體驗到最高的價值。簡單來說，要是能坦然接受生活中的不完美，那就庶幾近乎。年初環台時每到黃昏，不管瞅的是暮山紫或海天霞，偶爾會想起那段跟老李在山上相對默坐的日子。

存在就是文化

尼采認為個體的存在無意義，用藝術創作，讓人面對存在的幻覺，這就叫文化。凡自認有點文化的，面對海峽兩岸的差異，誰都無法聾子見啞巴不聞不問，開放直航跟觀光後，我努力想彰顯個人存在的意義，就是舌燦蓮花地推銷台灣，大陸朋友因此笑我是存心賣台。

老來得搖頭病的，那叫不由自主，我的自主意識，是不想成為魯迅筆下的九斤老太，整天掛在嘴上的是「一代不如一代」，這種負面心態，老實說有點對鏡作揖，自己在恭維自己，我只想對台灣佔70%的內銷略盡棉薄之力，我不懂現實裡的一條龍，只記得高雄六合夜市的老闆跟我說：「生意差很多。」只知道台灣鄉親要是能賣出東西，那就會衣食無虞，老李的情義相挺，就是揪團來台時，特地堅持要參觀台中科學博物館，一群奔著日月潭的老頭老太之所以毫無異議，因為他們都知道老李的心病。

富貴過人的薛元超，自承生平有三恨：未得中進士、修國史、娶五姓女（李崔盧鄭王）。唐朝有為的男人如此，民國女子張愛玲的人生三大憾：鰣魚多刺、海棠無香、《紅樓》未完。老李最大的不圓滿，是沒能當上博物館館長，據說是最後一關出了問題。

誰都知道年輕時要是沒左過，那就說明從沒年輕過，老李的身體很誠實，愛吃美食愛穿純棉麻絲，是個道地的，小資產階級的布爾喬亞，思想卻是一路左轉到底，當然無法符合當年經濟向右的大主軸，她堅持要參觀科博館，或許是想印證自己當年冤不冤。

個體融入群體

蔡爸生了一堆兒子後終於有了女兒，開心的總結：正好全了。老李除了有個男生名，從小就被當男生養，這種沒法重開（重新投胎）的結果，坤綱獨斷也就在所難免，要是生在台灣，肯定是霸道女總裁之流。

我們健行隊的活動是一早景區集合，中午在附近的農家樂吃飯，飯後在另一個景區霸亭子午睡。有年夏天在農家樂，隔壁桌兩支電風扇全開，老李要一支不成，開始獨戰群雌比大小聲，每次揹十斤熟玉米，硬要大家半路解決的老陳忍不住說：妳們別吵了！這裡有台灣同胞。

大媽大嗓門秒回：有台灣同胞又怎樣？

我再不能看老李孤軍奮戰，自己掃到颱風尾還袖手旁觀，立刻露出無聲勝有聲的鷺鷥笑，老李一見神助攻馬上心領神會，手一伸便讓風扇轉向，我的呆胞標誌，就是一看到紅燈就踩油門，我說：妳真像你們毛主席說的，共產黨員都是特殊材料做的。

這話的意思可褒可貶，因為曾跟老李辯論過奧古斯丁說的：我們的救贖不能通過政治秩序來實現。就因為摸清她是個超越世俗權利的共產黨員，因此才敢開這樣的玩笑。

杭州一年至少有200天是霧霾天，對《爾雅》裡的竊藍（淺藍），我經常只能憑空想像，除非天下大雨，老李才會放棄吆喝一週一次練腿力，健行隊員的最佳默契，是帶上能夠分而食之的零食，我有次對老李單獨給的山核桃讚不絕口，老陳略帶醋意說：你現在享受的，是跟第一夫人同樣的待遇。

看我嗆到急忙找水喝，老陳可真是樂，說老李跟第一夫人是舊識，所以固定會上貢，因為知道她好這一口。我一聽不禁肅然起敬，有夫人路線卻不走，這不正是毛主席形容加拿大醫生白求恩的「一個高尚的人，一個純粹的人」嗎？怪不得這群七老八十的，假日不在家享受天倫樂，就是要跟著她四處瞎走。

午休之地茅家埠。（作者提供）

西溪溼地春秋樂

我管老李叫「六星級的地陪」，因為她每週帶我們健走的路徑都不一樣，讓我對西湖周邊景點，可以很自豪的說，不是踩點而是席捲，有她一馬當先，所有人就負責說說笑笑魚貫而行，有回到西溪溼地賞梅，我跟老李邊林下穿梭邊做學問，老李突然大喊：啊！走錯了！

要為這個「後軍做前軍」負責的是我，老李的先生老鞏說：你是她這輩子唯一會讓她迷路的。

西溪溼地是中國第一個5A級濕地公園，在明清時期，就是杭州最人文薈萃的地方，有康熙五下江南必到的，一代帝師高士奇的高庄；有奉祀康熙朝厲鶚，以及雍正朝杭世駿的杭厲二公祠；還有明朝張岱形容為「大是奇景」的秋雪庵，對這個張岱形容為「可以避世如桃源」的地方（《西湖夢尋》），老李是熟到如同進自家廚房。

熟到忘了拐彎，除了話題讓她分心，就是真心在意別人，有次我提到中國最迷人的建築，是北方的抄手遊廊，老李問：只有一面的你看不看？隔週的活動就真的不輸行軍了，一隊人馬從植物園走到杭州花圃的掇景園，看著長長的走廊，聞著一牆隔不住的中藥香，我拉著老李深呼吸，「妳說隔壁是療養院，這吃中藥的精神病人我看都很精神，沒多久就能出院。」

話剛說完先是一陣爆笑，接著傳花接盞似的兩頭炸開，乾脆笑倒在廊椅的老李說：療養院不是精神病院，是專門給高官政要渡假，順便檢查身體的地方，你土豪再有錢也沒資格住進去。

台灣會去住療養院的，大都是思覺失調者（精神病患），看來大陸當官的還真是高危行業，遠不如我們這些竟日看花，還猶嫌不足的平頭百姓。那次走破紀錄，飯後累得只能在茅家埠景區，對著遠山近水，一個個野敗平躺。

老李除了讓我看到杭州最漂亮的遊廊，知道我是個紅樓迷，老懷疑《紅樓夢》的初稿，根本不是曹雪芹他爺爺曾留下的，洪昇的稿子，老李讓大家林下穿花一身梅香，接著逛進洪昇的老宅——洪園，看了三代出過尚書的人家，我全然無法苟同某位紅學家說的，大觀園的原型就是西溪溼地。

除了考證的樂趣，我還來不及粗估西溪溼地，是否像我們台南人很自豪的台江國家公園，2%的面積能提供80%的動物家園，春去秋來，老李給我的新刺激是公然做賊，看著動口不動手的她坐地指揮，不管是童心未泯還是憶苦思甜，能滿足這份偷柿子的樂趣，是這位長不滿七尺，心雄萬夫的隊長，只有她知道這處面積廣達11.5平方公里的世外桃源，哪處的水窪旁有成片的柿林。

西溪濕地外環步道。（作者提供）

相隨心滅大智慧

老李對西湖那三面群山是如數家珍，因為膝關節漸不好使，後來就只能爬海拔不足百米的寶石山，我跟她經常坐在山頂俯瞰西湖，老鞏在外地有個煤礦場，回到杭州就跟著上山胡侃，老鞏說：我這輩子只拜文殊菩薩，讀書人要想開智慧就要拜文殊，你哪天要想去莫高窟，告訴我一聲，我請人寫封信，包你看個夠。

想到以前修敦煌學，老師曾說他到莫高窟，要拿出「大張的」才能看到不對外公開的，我笑著跟老鞏說：看來菩薩有保佑，你的智慧沒用錯地方。

老鞏一臉無奈：我沒能力把兒子教好，他要是肯接手，我就可以好好照顧身體了！

我想到《無常經》的「有心無相，相隨心生。有相無心，相隨心滅。」老鞏家的這本經還真是難唸，是連無常都派不上用場，他三高全包，年近八十還要拚老命，有強烈競爭的生意，不僅不好做還難收山，家裡還有個沒把握討到手的媳婦，已經搶先進門了，老李常說：我我真搞不懂現在的年輕人在想甚麼！

從寶石山看西湖。（作者提供）

山水有情人不老

長工只望月月滿，短工只望太陽落，老李早就不願去想她到底是長工、短工還是鐘點工，更無法面對朋友們多年來討不到喜酒喝的滿臉狐疑，一當旁人又在誇兒子、誇女兒，老鞏又只想跟我談佛法時，她就起身到旁邊的空地去練腿功。

面對家裡蹲著兩個存心啃老的，老鞏朝不保夕的同時，只能指望文殊菩薩多給智慧，老李是每天拼命鍛鍊身體，就是不想在年輕人面前倒下，一個是跛腳馬上陣，一個是騎上老虎背不敢下來，兩人都清楚自動送上門的，是還在心存觀望，但就是不敢婆婆一人說了算，因為再怎麼沒公理，終究是女方吃虧。

在山上經常換我當地陪，陪著坐看西湖等天黑，等人差不多走光，我們才以騎款段驢的速度下山，夫妻倆上下山手不離拐杖，必須在無常之前常作無常想，面對十月懷胎的骨肉故意裝睡，躺過了初一躺十五，是閻王擺手沒得救，眼下也只能學宋江跟林沖，100個殺威棒先寄下，雖說上午像老母雞抱窩似的沒精神，下午一到山頂看西湖，就跟我一樣百慮全消，只會擺手不想開口，老李跟我心知肚明，沒有比找到不需多言語的，深解侘寂的同好，更讓人覺得天寬地也闊，所謂的人間煙火，都付與旁人說。

（朱言紫/台中市）

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