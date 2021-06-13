2021年5月份大陸物價水平顯著上揚，其中工業生產者物價指數（PPI）中的出廠價格、購進價格兩檔的年漲幅，皆高達10％左右，相當驚人。而該月的居民消費價格指數（CPI）年漲幅，則是多月來首度超過1％。因而可見大陸物價上漲態勢相當明顯，不利於「後疫情」時期的經濟復元，亟須大陸政府加以調控。而金融政策工具中的匯率和利率這「兩率」，皆能有效平穩物價，當前實值得加以妥善並用。

大陸國家統計局日前公布數據顯示，5月份大陸PPI漲勢強勁，其中工業生產者出廠價格指數年漲9％，工業生產者購進價格指數更年漲12.5％。這兩者的年漲幅，皆創下近年來的新高，亦全盤翻轉了兩者在近年內經常不漲反跌的局面。

大陸PPI如此上漲主因，顯是新近一波的國際原物料漲價風；難怪上述「購進價格」指數年漲率超過10％，也表明在陸中外廠商採購物料機件成本已顯著抬升。在這種情況下，在陸廠商生產的「中間財」價格亦受帶動而水漲船高。如大陸國家統計局另公布細化的工業生產者出廠價格指數，即5月份「生產資料（中間財）」出廠價格指數年漲12％，而「生活資料（消費財）」出廠價格指數僅年漲0.5％。

應注意到，PPI的上漲遲早會「傳導」到CPI，而當前大陸似正在發生這種傳導現象。主要徵兆是，2021年5月份大陸CPI年漲1.3％，是近半年多以來首度漲過1％。其自2020年9月年漲1.7％後，即掉為零點幾趴或負數（微漲或下跌），僅在2021年1月份出現正好1％的漲幅，但次月漲幅又掉下來。

惟5月份CPI漲幅「破1」，和近月來PPI的接連大漲，有一定關係，也可能是新一波「PPI帶動CPI上漲」走勢的開端；如果接下來的6、7兩月大陸CPI持續顯著走高，則這種走勢幾可確認。屆時PPI、CPI雙漲，實難免衝擊工業製造和民生消費，而對亟力回復疫情前榮景的大陸經濟相當不利。

因此，平穩物價無疑是當前大陸經濟政策要項，大陸政府有必要盡早採取有力舉措，阻止物價過度上漲；其中，中國人民銀行掌管的匯率與利率，是平穩物價的有效政策工具，具立竿見影作用，值得優先採用。

如人民幣匯率政策運作，多年來對大陸穩經濟助益甚大。人們印象最深刻的較新相關事例，即2018年美中貿易戰開打，和2020年疫情爆發，都觸動人民幣匯率政策調整，並導致人民幣匯率水平一度貶破7元（對1美元，下同）大關，表現相當弱勢，惟因此有效穩住大陸出口動能，以撐持經濟增長率。

而當前面對大陸物價上漲問題，亦需人行採取針對性匯率政策來因應。不過，現時匯率政策導向，應是「強勢人民幣」，即盡量讓人民幣升值，以對沖「輸入型通貨膨脹」，並促進大陸進口、充裕國內物資供應，助益物價穩定。

其實，近幾個月以來，人民幣匯率已持續升值；以官方每日公布的匯率中間價而言，計自2020年底的6.5249元升至2021年6月11日的6.3856元，即升值了0.14元或2.18％。如此升幅，顯未充分反映年初以來大陸出口旺盛表現，帶有人民銀行「阻升」因素。按，2021年前五個月，大陸累計出口額年增率高達40％左右，使得人民幣匯率頗具升值條件。

基於配合穩定物價的需要，人民銀行不妨放手讓人民幣進一步升值。近年人民幣匯率已曾上觸「6元」大關，因此，現時該匯率若再度向6元挺升，民間當能適應，值得人行如此做政策考量。

但莫忘人行手上另有一項政策工具，可以拿來和匯率政策搭配運用，以加強穩定物價效果；其為利率政策。

在大陸物價節節升高情況下，人民幣利率理應適度調升，以對信貸市場「抽銀根」，減輕全社會的通貨膨脹壓力。但要調升哪種利率，必須精準選取，以減少副作用。舉例而言，若遽然調升人行制定的「基準利率」，可能過度緊縮信貸資金，不利後疫情大陸經濟復元。

惟除此之外，當前有一檔較合用的利率，即人行授權銀行間同業拆款中心逐月公布的「貸款市場報價利率（LPR）」。該利率自2020年4月份後即一直文風不動，迄今仍是「1年期3.85％，5年期以上4.65％」。

為應對物價新形勢，人行不妨在近期內調升該LPR。若是調升效益不如預期，次月即可調降回來。換言之，LPR的機動靈活屬性，當前實頗值得人行充分運用。