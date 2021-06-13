請問丁怡銘，在這場全民抗疫戰爭中，你做什麼？

醫療本來就是攸關生死壓力沉重的工作，當疫病蔓延，空氣中瀰漫的不只是病毒，還有仇恨與恐懼，抗疫第一線是醫護人員，他們感受到的往往不是愛與包容，而是汙名、排斥甚至攻擊。

對於一個連快篩都沒有準備，對採購、引進外國疫苗百般刁難的政府，寄望他們超前部署照顧到民眾，特別是第一線醫護人員的身心壓力，無異是緣木求魚、對牛彈琴。

過去一年，一些醫療資源較不足國家發生醫護人員不堪防疫壓力而自殺的悲劇，台灣竟然也發生了疑似案例，實在讓人痛心。

美國文化學者桑塔格在她《旁觀他人的痛苦》一書中指出：「現代社會讓我們有許多機會去旁觀和利用他人的痛苦……我們旁觀他人的痛苦，究竟是為了銘記教訓，還是為了滿足我們的邪淫趣味？」這一年多來，我們冷血的政府旁觀了發生在許多國家的痛苦，顯然沒有記取教訓。

我們可以不信因果，不相信末日審判。可是作為一名戰爭的倖存者，當後人問起那場戰爭中，你在做什麼？你會怎麼回答？

讓人好奇，已經接種疫苗且擅長製作哏圖麻醉人民認知的丁怡銘，會不會很自豪地說：「喔，我當時可重要了，我正忙著幫政府發哏圖呢！」

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