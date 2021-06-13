中共總書記習近平要求強化國際傳播能力建設，形成與綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權，為改革發展穩定營造有利外部輿論環境。他希望加強對中國共產黨的宣傳闡釋、推動中華文化走出去，把握好「既開放自信，也謙遜謙和」基調，努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。

外界解讀，習近平這段講話，代表有意改變「戰狼外交」的輿論走向。若解讀正確，代表中國已感受，「戰狼外交」讓中國陷入不利的輿論環境，國際地位受到挑戰。

早期中國國際宣傳最有名的一句話，是毛澤東對新華社的指示：「把地球管起來」。毛時期東西方冷戰對峙，中國國際環境不利，但毛澤東相當重視國際輿論戰，這句「把地球管起來」，絕非戰狼式的國際宣傳，反而比較接近習近平所說的「可信、可愛、可敬」的中國形象。

「可信、可敬」這兩句符合國家形象宣傳的語句，但「可愛」的意義，恐怕只有中共獨有。

「可愛的中國」是中共革命烈士方志敏在1935年被捕入獄後，創作的十六篇遺稿之一。方志敏在文後附言，表明寫作目的是要說明「一個共產黨員是愛護國家的，而且比誰都不落後，以打破那些武斷者誣衊的讕言」，之後「可愛」就被視為是當代中國愛國文化的符號。

2019年「可愛的中國」被拍成電視連續劇，使得「可愛」兩字不但具有中共革命傳統的意義，也符合溫暖和煦的意涵。使用溫馨的語句作國際宣傳，才是中共的傳統，「戰狼外交」只是一種意外。

民進黨反串中共製造假訊息所做的「認知戰」，那就等而下之，搬不到輿論戰的檯面上檢視。

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