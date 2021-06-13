衛福部長陳時中在立法院接受質詢時坦承，去年AZ疫苗原廠找我們談代工生產疫苗最後破局了，其中原因之一是「有人不太喜歡這樣子」。引發輿論追問「是誰不喜歡？」總統府順勢表達「或將調整隊形」，又更讓輿論浮想聯翩，是不是要換掉「誰」？陳時中有意無意地露了口風，曝光台灣政務官們正陷入權力服從的危險！

權力服從研究又稱為「米爾格倫實驗」，是1963年由美國耶魯大學米爾格倫教授發表提出，其結論是絕大多數人對於權力者有服從意願，去做出超乎道德、法律所允許的行為。這解釋了「猶如普通人一般的艾希曼，為何『合理化』服從納粹屠殺猶太人的罪行」。

疫苗是人命關天的大事。當我們審視陳時中的疫苗決策時，原本以為台灣政府高層是基於疫苗是戰略物資的國安重要性，所以擋了林全德國BNT疫苗，還擋掉AZ疫苗代工的機會，讓台灣陷入如今兩手空空的窘境，沒想到原因是「有人不太喜歡這樣子」，造成台灣疫情狂燒，確診數與死亡數逐日攀高的險境。

陳時中的疫苗決策如果無法站穩全民同島一命的立場，而取決於「有人不太喜歡這樣子」或按照「有人喜歡的樣子」去執行，民進黨從上到下豈不陷於權力服從的危險？則台灣危矣！

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