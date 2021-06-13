美台將恢復中斷5年多的「貿易投資架構協定（TIFA）」會談，這是台灣朝野樂見的正面發展，但民進黨立院黨團總召柯建銘呼籲，「在野黨不要再操作無限上綱的社會對立，更不需要毫無國際戰略視野的政治操作，共同支持台灣的國家安全與經貿戰略，方為台灣之福。」

國人終於幡然覺悟，原來在民進黨心目中，TIFA談判的真正對手不是美國，而是所有在野黨。

柯建銘是民進黨的大老級人物，他的談話不但暴露了執政黨的鴨霸心態，容不得任何公共政策辯論及諍言；凸顯他們極端敵視在野黨，惡意操作社會對立；以及對經貿談判本質缺乏正確理解。

柯建銘又表示，國際媒體在報導台美經貿談判時，都會強調8月公投結果的重要性，「這意味著美國其實也在看，美方釋出的善意，是否真的能夠換得台灣人民的理解？在野黨是否不斷地藉此煽動反美情緒？」這些都是美方觀察的重點，也意味著台灣是否能真正走出國際，成為一個正常的國家。

事實上，反美豬公投將是台灣最高民意展現，涉及人民的健康衛生福祉，絕非煽動反美情緒，同時，台灣今年已開放美國萊豬進口，不應影響未來TIFA談判。至於台灣是否成為一個正常的國家更是荒唐，依此邏輯，先進民主的歐盟禁止萊豬進口，所有27個成員國都不是正常的國家。

美國同意重啟TIFA談判肯定是展現善意，將進一步深化雙邊關係，但美國貿易代表署（USTR）強悍談判作風舉世皆知，談判桌上從不讓利，過去幾十年台灣在談判桌上多居下風，這次也將是有備而來。

因此，柯建銘應嚴加督促台灣談判團隊妥為準備因應TIFA談判硬仗，而非將矛頭指向在野黨。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※