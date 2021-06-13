瘟疫屬於溫熱病，是溫熱病中具有強烈傳染性、病情危重兇險的疾病，中醫常見的名稱有「疾疫」、「雜疫」、「時疫」等，例如鼠疫、瘴氣、霍亂、流行性感冒、麻風病、天花等。

戰爭是瘟疫的溫床

很多戰爭與瘟疫有關，例如東漢末年三國時期從西元前206年到西元265年的471年當中，有62年有瘟疫的記載，平均每7.6年有一次疫病流行，其中大疫27次，與戰爭有關的疫病流行16次。

魏晉南北朝369年期間，有65年發生瘟疫流行，平均每4.9年有1次流行，其中大疫25次，與戰爭有關的10次。隋唐五代時期有58次瘟疫流行，平均6.5年1次，其中大疫13次，與戰爭有關11次。

兩宋時期記有疫病流行100次，平均3.19年1次，其中大疫18次，與戰爭有關的11次。元朝有38年疫情，其中大疫12年，與戰爭有關的5次，平均2.3年1次。明朝有疫156年，平均1.77年流行一次，其中大疫90次，與戰爭有關的4次。

看起來，古代戰爭與瘟疫的關係頗深，可以得到戰爭的群聚效應極易產生瘟疫、以及瘟疫透過戰爭更加惡化的結論。三國時期數次流行瘟疫，不到十年，有三分之二的人因患疫而亡。面對瘟疫橫行，醫聖張仲景痛恨王朝腐敗無能，將百姓推入水深之中，自此潛心研究傷寒病《傷寒雜病論》。

明末清初吳有性，見蘇州吳縣連年瘟疫，一巷百餘家、無一家倖免；一門數十口、無一口倖存。他痛感當時醫治溫疫（瘟疫）不效，遂結合自己的臨床實踐而成《溫疫論》一書。其所製作之達原飲、白虎湯、柴胡湯、承氣湯等等，至今仍是中醫治疫藥方。

大凡戰亂年間易生瘟疫，軍事勝負和瘟疫也有密切關係，腐敗者無法控制瘟疫，非不為也，實無能也。今日和過去一樣，都是權力擁有者無能，導致疫情失控。

瘟疫如何影響戰爭？

瘟疫對於戰爭的影響表現在三個層面：

第一， 瘟疫延緩甚至阻止戰爭。古代由於醫療技術不足，征戰的疲勞導致兵員體力大幅下降，再加上環境惡劣，瘟疫的流行往往在軍營中產生，大量減員迫使領導者改變作戰方案，延緩開戰甚至於撤軍。例如隋文帝18年（西元598年）水陸30萬伐高麗，9月遇疾疫而旋，死者十有八九。 瘟疫就是以其死亡率，更加殘忍的阻止戰爭。

第二， 瘟疫加速了戰爭。南朝宋武帝永初3年（西元422年）10月，北魏軍隊包圍了虎牢。戍守虎牢的毛德祖指揮一千多人守城。北魏軍由於不斷作戰且又暴露在野外缺少衛生防護，部隊出現了瘟疫，死亡士兵十之二三。北魏軍隊只得提前發動攻勢，攻克虎牢。瘟疫加速了戰爭的步伐。

第三， 瘟疫改變戰爭結局。東漢建安13年（西元208年）曹操兵敗赤壁，三國鼎立的局面由此形成。曹操兵敗有一個極為重要原因：一場大規模瘟疫削弱了曹軍的戰鬥力。火燒赤壁後，劉備、周瑜水陸並進，操軍兼以饑疫，死者大半，遂引軍北還。

第四， 瘟疫作為武器。1346年蒙古西征軍隊圍攻黑海港口城市卡發（今費奧多西亞），士兵染上鼠疫，蒙古指揮官命令將患鼠疫屍體射到卡發城中，使鼠疫很快在城內蔓延開來。現代當然不可能把染疫人員送達敵軍，但這牽扯出骯髒而畸形的生物戰。中國已經開放武漢能夠讓世衛專家查看，美國能否照辦？

瘟疫對國軍的影響

蔡英文政府對於新冠疫情的態度極為高傲、曖昧不明，從防疫到疫苗皆是如此。醫聖張仲景、吳有性、以及所有醫師，都是為了救人與藥方，而蔡政府卻不相信防疫科學、不顧社會和諧、擺爛經濟生產，殊為不智。瘟疫對於台灣社會很深，而且是以破壞性的發展造成巨大的影響，甚至於危及兩岸之間的戰爭關係。

到目前為止，國軍染疫人數達到11人，而軍營群聚極為嚴重，未來疫情如何發展尚不可知，但是軍人群聚極易染疫，以後還能順利招到兵員？現在軍中高層和政客一樣在賭，賭疫情不會在軍中擴散。一旦疫情擴散，一個連隊百人聚集在一起怎麼隔離？隔離了如何作戰？我們幾乎可以預見，未來國軍徵兵將可能遭遇極大的困難。別忘了，歷史上軍隊往往是瘟疫的高發群體，就是因為群聚。

其次，瘟疫可能激化社會矛盾、甚至於引起信仰危機和道德價值觀，疫情必然使得民心變得十分脆弱。歷史上許多農民起義就是借助疫情而起，東漢末年張角利用疫情發動黃巾起義，導致漢王朝覆滅。如今政府無能處理瘟疫，民心浮動，暫不說選舉因素，看看台灣當前搶奪醫療與糧食資源，誰敢保證國軍官士兵會為這個失能政府拚命？如果發生陣前倒戈或者故意不戰的情形怎麼辦？

最後是兩岸的戰爭與和平：瘟疫將會加速還是阻止解放軍武統台灣？從「兵不厭詐」的觀點來看，此時台灣疫情嚴重，是個發動戰爭的好時機。但從正義戰爭（Justice of War）的觀點來看，此時國軍的戰力正處於最低點，開戰無法使解放軍站在正義的制高點，勝之不武。或者，政府高層打算藉著病毒「嚇阻」解放軍？

瘟疫之下還戰否？

新冠病毒就是瘟疫，它比歷史上任何一場瘟疫都兇猛，其傳播能力、毒性烈度、智慧化程度、再加上城市人口聚集，百倍於歷史上的瘟疫。新冠病毒是人類的浩劫！面對新冠病毒，如果我們還有一點歷史經驗，就應該要知道此時忌諱動干戈，因為戰爭將可能加劇瘟疫。對於大陸而言，無論是武統或和統，兩岸關係已經持續了70多年，遲早都要解決。

然而，國家大事要聽天命，誠如盤庚打算把國都遷到殷，《尚書•盤庚上》：「... 先王有服，恪謹天命，茲猶不常寧... 」，意思是先王一向恪守天命，國都搬到此當然安寧。連遷國都也要假托天命，可見天命是冥冥中說不清楚的某個定論。《中庸》：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」就是上天賦予的品德、順著本性之道、尊教守道之為教。

《禮記•樂記》：「... 夫物之感人無窮，而人之好惡無節，則是物至而人化物也，人化物也者，滅天理而窮人欲者也，於是有悖逆詐偽之心，有淫泆作亂之事，是故強者脅弱，眾者暴寡，知者詐愚，勇者苦怯，疾病不養，老幼孤獨不得其所。此大亂之道也。」

天命不是被動等待，而是順天應人合乎天理。等到什麼時候呢？《易經》蛊卦象辭：「山下有風，蛊，君子以振民育德。」意思是等到草木果實散亂腐敗之後，就是當台灣政治現象統治者腐敗而萬民屈服之時，也就是物必自腐而蟲生，是君子出山振民育德的時候了。這是第40象「蠱」的意思。

從這個觀點來看，兩岸關係還會停滯一陣子，但也不會太久，因為物必自腐而蟲生，台灣政治已經失去了動能停滯不前，宵小當道鼠輩橫行。且把瘟疫當作「蛊」之極，物之極則必反，就是振民育德的時候到了。

結論

能夠大規模消滅人命的有三：戰爭、天災、疾病。天災與疾病無法預測，我們可歸類於「天命」，雖然科學可以解釋天災與疾病的「果」、以及產生這個「果」的「因」（例如溯源新冠病毒），但是唯一我們可以控制的卻是戰爭。若把戰爭當作振民育德的工具，即使已經自腐生蟲，還是要慎戰，一定要做到順天應人弔民伐罪。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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