中華民國防疫協會理事長王任賢醫師把這次防疫大作戰比喻為｢蔡政府與高端的辛丑條約｣，確實傳神。不過清廷與八國聯軍簽下的《辛丑和約》不單單只是賠款，還有究責。辛丑戰敗，清政府接受了列強要求處死了12名｢戰犯｣，均屬挑起戰爭的罪魁禍首，加上地方官員，總數達154人之多。

兩個辛丑年之後，雖然沒有跟列強開戰，然而對世紀病毒的防疫作戰，卻因防疫指揮官的疏忽、顢頇、自負與無知給徹底打敗，死亡人數眾多，已超出世界平均死亡率。

這場戰疫跟上次一樣，以｢防堵｣拔得頭籌，以致驕矜自滿、剛愎自用，讓敵人趁虛而入，儘管手邊有洋槍洋砲不用，非要土法煉鋼與敵周旋，想見的後果是潰不成軍，最後必須向人民謝罪。

謝罪可以，但要推出戰犯，說｢戰犯｣太過嚴重，總要究責吧！

是誰提的要｢3+11｣？是誰疏忽管理國境之門桃園諾富特飯店？是誰堅持不普篩、不進口國外疫苗？是誰躲在後面下指導棋，只叫底下細漢作威作福...？

《辛丑和約》不能把老佛爺慈禧怎麼樣，但總要推出幾個闖禍的人以息眾怒，現代這場｢辛丑條約」，層峰總要給人民一個交代吧！

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