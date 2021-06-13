國產高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，原本是美事一樁，但政府過度政治介入，卻讓民眾深覺這不過是一齣照劇本演出的過場戲。更重要的是，未完成第三期臨床試驗，政府就打鴨子上架要全民施打，更讓民眾感到無奈與恐懼。根據民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫議題所作的民調，近7成民眾不願意施打未受國際認證的疫苗，顯示國人對國產疫苗的信任度嚴重不足。失去國人信任的國產疫苗，其解盲之日應是蔡英文領導的民進黨政府的夢醒時分。

生技夢、獨立夢、發財夢

新冠疫情2020年初爆發，蔡英文政府就有布局疫苗產業之心。認為只要疫情控制得宜，國產疫苗施打順利，建立集體免疫力，就可以為台灣贏來高光時刻，屆時台灣國際戰略地位更上層樓、生技產業成為新的護國神山，更重要的是，民進黨在生技公司的超前部署，將為他們贏得豐厚的利潤。蔡英文的生技夢、民進黨的獨立夢、官員與投機者的發財夢共同編織出這場荒謬而危險的戲碼。

只是，過度的自信讓防疫出現漏洞，加上輕忽變種病毒的威脅、地方政府初期應變失當，因而出現疫情破口。不但戳破台灣防疫模範生的假象與超前部署的騙局，上萬人不幸確診，400多條寶貴生命被犧牲，更民怨四起，民憤沸騰，幾乎動搖民進黨的統治基礎，還勞動美、日老大哥出面贈送疫苗，才讓民進黨有喘息的機會。

新冠病毒全球肆虐，疫苗是唯一解決之道，但過去1年，民進黨政府在對外採購上推拖延宕，甚至本土疫情爆發後，仍然對民間或企業捐贈百般刁難。民進黨向來以民主人權自詡，如此罔顧人命的冷血作為，令人百思不得其解。隨著學者扮演吹哨者，指出國產疫苗研發過程中的疑點與政治干預，以及國際媒體揭露國產疫苗公司幕後資金流向，漸漸勾勒出一張綿密的政商關係網絡，人們才恍然大悟，民進黨在這次疫苗政策中的布局之深、圖謀之遠。

路透是可信賴的國際百年媒體，引述獨家消息指出，頗受爭議的私營軍事公司黑水保安創辦人普林斯，投資一間名為COVAXX的藥廠，而COVAXX是國內聯亞生技集團旗下子公司。中研院院士陳培哲對於國內生技公司紛紛投入蛋白質次單位疫苗的研發感到不解，因為不但技術未分散風險且難度最大。他指出，連美國知名大型生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax），至今都尚未獲審查認證，台灣又如何能做到？加上陳時中部長以數量太多為由拒絕代工AZ疫苗，有可能就是要為國產疫苗預留產能。從上述三點可以看出，國產疫苗不單純是國內生技公司研發以解決國內疫苗自主的問題，還可能牽涉外國政商利益介入的國際疫苗生產分工布局。

護航行徑難杜悠悠之口

新冠疫情在武漢爆發後，中共採取激烈的措施，引發民眾恐慌與不滿，因而有「中國的車諾比事件」說法，認為疫情將會衝擊中共統治基礎。民進黨見獵心喜，大做文章，並挑起兩岸仇恨。初期台灣疫情控制得宜，不斷進行大外宣，用口罩外交宣傳Taiwan can help，的確產生宣傳效果。加上國際反中情緒增高，拉抬台灣對北京叫板，成為一些國家的策略。台灣成為疫情防控模範生，又能「自主」研發出疫苗，加入疫苗外交戰，對台灣獨立的國際地位大為有利。

蔡英文也想利用國產疫苗實現生技產業夢。她長期以來對生技產業情有獨鍾，過去不論在朝或在野，對生技產業介入頗深，她曾經出任家族資金投資的宇昌生技公司董事長，在業界有深厚的人脈。蔡英文總統上任後更喊出要將生技產業發展成下一個兆元產業。

生技產業是高風險高報酬，因而屢傳弊端，高端股價異常波動，不但不見政府調查，反而總統大力背書，甚至干預專業的國產疫苗審查機制，企圖強渡關山，更讓人起疑其背後算計，連帶對國產疫苗的科學公正性產生懷疑。陳培哲院士就指出，國產疫苗審查的最大困難就是蔡總統，因為她使得審查的公信力全無。

高端疫苗不但拿政府補貼，疫苗未進行第三期試驗，政府就匆匆簽約採購，擺明讓人民成為免費的白老鼠。總統信誓旦旦地說沒有政務官炒股，但護航的怪異行徑難杜悠悠之口。

民進黨機關算盡太聰明，反誤了台灣人性命。蒼天有眼，若這三個大夢同時實現，又不知會有多少台灣人的性命賠了進去。