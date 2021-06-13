全國3級警戒將屆滿1個月，染疫死亡率居高不下，在野立委將破口指向開放機組員的3+11政策，衛福部次長石崇良為了護航陳時中，瞎扯萬華是疫情破口，儘管陳時中已為石的失言道歉，誠如柯文哲所言，疫情迄今的政治內線交易，才是蔡政府最大的破口。

台北市長柯文哲說，萬華存在那裡好幾百年，今天病毒也不是從外太空掉落萬華，疫情還相當嚴峻，不用推卸責任。不只柯文哲，前副總統陳建仁也曾直言，縮短機組員等「高感染風險族群」返國居家檢疫天數，應以科學證據佐證，並搭配強制接種疫苗等措施，否則「很容易產生破口」，只可惜聽者藐藐。

只是，蔡政府口中的科學證據一直是玩弄政治內線交易的藉口，不僅一開始不願意普篩，到現在面對國產疫苗的緊急授權和分配疫苗數量，在在顯示政治偏好大於科學證據。

尤其不願面對3+11錯誤的決定，說穿了，就是因為當初催生放寬天數的是執政黨立委范雲，陳時中接受卻不敢認帳，面對外界質疑，不是答非所問，就是用「我負責」搪塞，顢頇的態度，又豈能怪副手石崇良會口無遮攔了。

陳時中如此，行政院長蘇貞昌也是如此。當陳、蘇2人在立委逼問下，勉為其難對死亡數字攀升道歉後，蘇揆竟在國會殿堂拿訂購冷凍雞腿來比喻採購疫苗，對疫苗延遲交貨，一副事不關己的卸責。蔡政府上行下效，視人命如草芥，由此得見一斑。

疫苗不足，分配由中央一把抓，難怪抗議聲四起。蘇貞昌要求指揮中心將各地疫苗的配發及施打情形公開透明化，但國產疫苗的審查及採購更該透明。疫情破口已造成人民生命安全災難，可別讓疫苗成為民進黨的治理破口，釀成更大災難。