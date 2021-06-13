大陸國家主席習近平日前主持中共中央政治局集體學習時表示，中國要在國際社會廣交朋友，努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象，對外宣傳應展現「謙遜謙和」基調。美國國務卿布林肯認為，北京可能意識到「戰狼外交」適得其反，在國際宣傳上陷入不利處境。

「戰狼外交」重創國際形象

新冠疫情下，大陸在很短時間內控制住境內疫情，應足以在國際間宣傳中國體制的優越性，打造引領全球防疫的形象，但2年多來，因不時在國際社會展露針鋒相對的「戰狼外交」，在中、美對抗新情勢下，不僅未能有效爭取印太周邊國家及歐盟的認同，亦無助國際社會對中國的理解。

「戰狼外交」或可收短期之效，但從長遠來看，將埋下不信任的種子，反損及中國的自身利益。北京「疫苗外交」對中國的體制有效性及控制病毒擴散的表現獲得肯定，「戰狼外交」卻模糊了「疫苗外交」的人道色彩，錯失與他國深化信任，並建立負責任大國形象的機會。北京的目標或許是爭取外國民眾對中國的理解與支持，但針鋒相對的強烈表達方式往往弄巧成拙，使溝通結果事與願違。

「戰狼」一詞源於2015年和2017年的兩部愛國主義商業電影，其中2017年上映的《戰狼2》更創下16億人民幣的票房佳績，其賣座反映在尖銳化的美、中對抗下，大陸社會寧左勿右的愛國集體氛圍，電影的「犯我中華者，雖遠必誅」更成為經典台詞。2019年，「戰狼外交」伴隨美國前總統川普的「反中」政策，成為國際間指稱北京外交強硬作風的語彙。此與中共「十八大」以來習近平強調的「講好中國故事，讓世界更好了解中國」有所出入。

中國2010年超越日本，躋身全球僅次於美國的第二大經濟體後，「中國威脅論」、「中國掠奪論」即成為中國揮之不去的政治標籤，使北京試圖藉強化國際傳播力，以扭轉中國的負面形象，但外交上亦漸趨展現硬派作風的「鬥爭精神」，或許對內使中國人一吐百年來被列強欺壓的歷史怨氣，但難以促動國外受眾傾聽「中國故事」。「戰狼外交」弄混了國際宣傳的對象應是外國人，而非本國的民眾，無助於中國的外交論述形塑有利於已的國際輿論環境。

皮尤研究中心2020年針對歐美及亞洲共14個先進國家進行民調結果顯示，新冠疫情與「戰狼外交」等因素使中國的國際形象嚴重受損，此14國對中國的負評升至10多年來的新高。北京認識到趨向負面的中國形象使其面臨1989年以來最嚴峻的國際形勢，此不利於中、美的競爭與對抗中，擴大「國際輿論朋友圈」。

「雲南野象」展現謙和基調

「戰狼外交」為北京帶來麻煩，惡化了中國的大國與周邊外交環境，許多國家對中國的負面認知達到歷史新高，無疑為美國總統拜登團結及擴大盟邦創造條件，不利於中國的戰略空間及未來發展，與廣交朋友之外交目的相左。在英國康沃爾郡舉行的「七國集團」（G7）峰會上，中國因素遍及所有議題的討論，如何抗衡中國的影響力成為G7的重頭戲，此即為「戰狼外交」帶來的反效果之一。

外交不應遭民粹及民族主義制約，否則將失去在國際政治中理性對話的空間，使爭端難以轉圜。「戰狼」式作風不是中國崛起後面對世界說話的方法，無法有效在國際社會中建構話語權。承載著戰爭歷史負債及在80年代飽受「日本威脅論」之苦的東京，在文化外交上的經驗足堪北京借鑑。日本「酷文化」不僅在國家形象工程的塑造極為成功，贏得世界好感，更為經濟創造「酷產業」，面子、裡子兼得。

習近平所言之「說好中國故事」並不難，觸動人心的好故事，就能使世人理解中國人的親和力與價值觀。最近15頭亞洲象從雲南西雙版納北上遷徙，展現人與自然和諧關係的故事，透過鏡頭感動全球許多人，因此項敘事傳遞出中國人的愛、樂觀與互助，契合普世價值。改變硬派作用，收起「戰狼外交」才能說好中國故事，西雙版納的「斷鼻家族」野象給中國「大外宣」上了一課。