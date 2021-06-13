這一、兩個禮拜，是美國外交的重頭戲。從6月10日美英峰會簽署《新大西洋憲章》，重申英美特殊關係開始，到11日起為期3天的G7峰會，再到北約峰會、美國與歐盟的峰會，然後到美俄峰會，一系列的外交大戲，看得讓人目不暇給。

這是歐美在疫情趨緩之後，第一次進行的實體峰會。久未見面的元首們似乎都特別喜歡拍對方背部以示親近，無論是拜登輕拍強森的背，還是馬克洪輕拍拜登的背，都和3年前川普雙手抱胸，怒對各國元首的畫面形成鮮明對比。拜登想要傳達的是，美國回來了！美國還是擁護多邊主義的。

但多邊只是形式，拜登想要重建的，是西方在世界的領導地位。可是時代已經變了。1970年代，G7成立之初，7國的GDP占世界80%，現在只占了40%。所以川普說G7根本是過時的產物。為了證明G7續存的價值，也為了證明英國脫歐之後，可以以「全球不列顛」的姿態昂首闊步，強森首相還邀了南韓、印度、澳洲、南非一起與會，擴大峰會的代表性。

拜登這邊也做充分準備。6月10日，他宣布要對全球捐5億劑新冠疫苗，而且不附帶任何條件，作為外交強勢復出的起身炮。強森也表示G7要共捐10億劑疫苗，以同樣的疫苗外交與中國較勁的味道至為明顯。同時為了證明西方能領導世界，美、英還宣布將建立全球疫情雷達，加強對疫情的監測。未來在疫情流行100天內，就能對各國提供安全、有效、可負擔的疫苗，及診斷與治療的方法。

在基礎建設方面，G7也表示要推動全球基礎建設。以永續、重視勞工與環保要求，與中國大陸的一帶一路分庭抗禮，讓第三世界國家有另一個乾淨的綠色選擇。

G7峰會在康瓦爾郡舉行，一個康瓦爾共識也逐漸浮現。英國《金融時報》整理出5個共識值得關注。第一是包容。因為過去全球化的好處並非各國一體均霑，許多衝突也因此而生，所以現在多強調包容。強森首相強調世界各國「一起」重建，背後的價值就是包容。第二是韌性。尤其供應鏈被打亂之後，各個企業都需要有韌性。連北約官員都強調，北約在因應未來的威脅時，要有足夠韌性。第三是分散供應鏈。第四是企業與政府的關係應為夥伴關係。第五是經濟學必須重新定義，從專注計量轉為重視環保、健康與社會。這幾個新共識，也將影響到今後經濟與投資的走向。

了解前述的大背景之後，我們再看美歐重新整隊再出發的細節。我們發現大趨勢之下還是有很多磨擦與歧異。英國要在全球舞台闊步，但北愛的問題及貿易問題，與歐盟的衝突依然未解；法國總統馬克洪想領導歐洲，但他強調戰略自主，與美國未必同調；拜登想聯合歐洲對抗中國，但歐洲不願將中國定義為敵國，德國也反對在宣言中特別針對中國；拜登想團結北約，但東歐對美俄接觸仍有疑慮。更重要的是，歐洲一直擔心，拜登應是美國最後一個大西洋主義者了，之後的白宮新主人，會一樣重視美歐關係嗎？

所以美歐關係重建，有企圖心，也有可期待之處。但時代畢竟不同了，過去不可能複製，新的價值共識浮現，新的挑戰也等在前面。（作者為東吳大學政治系教授）