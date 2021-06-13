新冠肺炎染疫死亡人數逐日增加，蔡英文總統被外界質疑只關切國產疫苗，直到死亡人數攀高至385人時，才端坐鏡頭前被動表達不捨與歉意，然而同一天接受綠色和平電台訪問時卻淡定說「疫情已控制到一個程度」。讓人不禁質疑疫情這麼嚴峻，總統怎能如此平靜冷漠、視人命如螻蟻？

疫情已控制或許是蔡政府統一口徑，即使13日新增26例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中記者會中也說「新增174例本土確診個案，1例境外移入個案。整體疫情趨勢案例看起來有減少，感到很高興...。」難道死亡人數只是記者會中的案號與數字，因此陳時中因確診案例少就高興，無視每一數字背後都是一個家庭無盡的悲慟！

累計至13日，新冠肺炎死亡人數已驟增至437人，遠超越2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）死亡人數的73人，且致死率3.2%，高出全球平均的2.16%。指揮中心雖歸因於病逝者多為高齡、有慢性疾病，但台灣有自豪的醫療體系，每一條人命都不應枉死，尤其到院前死亡的病患，家屬連見最後一面都來不及，是何等悲傷的事。

這1個多月來疫情全國蔓延，蔡總統總共3次對國人公開談話，都強調疫苗是戰略物資不能受制於人，直到第3次、已385人染病死亡才公開道歉，而且是在立委曾銘宗逼問陳時中及行政院長蘇貞昌，兩人相繼道歉後，並要求蘇揆傳話給蔡總統，請蔡總統也要道歉，小英才被動公開致歉。

不論是蔡總統是否真心致歉，她與蘇貞昌、陳時中都是在輿情撻伐聲中非自發性道歉。陳時中被詢才答覆「每一條生命都是寶貴的，那我作為疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意。」蘇揆則語帶無辜答覆，「看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有百分之百把民眾照顧好，深感抱歉。」言下之意是政府盡力了仍有人病逝，是運氣差，真抱歉。

蔡、蘇、陳3人的道歉，字裡行間冷冰沒有一絲絲溫度，而這麼多人染病死亡，印證蔡政府吹噓一整年的超前部署，是病毒對剛復自用的指揮系統反撲。彭博社下了最佳註解「自滿讓新冠肺炎侵蝕台灣唯一防線」，一語道破防疫模範生為何破功，癥結就是疫苗接種率和篩檢率過低，病毒一突破邊境就如入無人之境。

民主政治選票最大，很難要求國家元首誠意道歉。美國前總統小布希任內屢屢犯錯，道歉成了口頭禪，其實他每次道歉想表達的是「我已道歉了，你們給我閉嘴」；小英執政5年多來，已為了強修《勞基法》、原民正義、大停電、F5-E失事、太魯閣號出軌事故，甚至民進黨沒落實排黑條款而道歉，這是最廉價的道德主義，充滿政治算計。

小英總統如要真心道歉，必須無武裝地捨棄自己，坦承防疫因政府自滿而失敗，也就是必須先承認疏失、承擔責任，再表達歉意，才有資格承諾如何補救，而不是對著鏡頭冷漠地說「每位受到感染、失去生命的國人都是台灣這個大家庭的一分子，身為總統表達最深切的不捨與歉意。」

蔡總統曾為馬來西亞籍女大生遭強行擄走性侵殺害案，為一條人命很慎重地主動公開道歉。如今防疫疏失導致這麼多家庭破碎，蔡總統不但被動道歉，連儀式性的鞠躬都省了，且3次公開談話及接受綠色和平電台訪問，都不忘澄清高端股票炒股絕對是抹黑。對蔡總統而言，難道炒股謠言的澄清比人命價值重要？（作者為資深媒體人）