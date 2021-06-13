民進黨政府利用大內宣所創造出來的防疫神話，正逐一被諾富特事件所引起的本土疫情給戳破。疫苗不足、醫療及檢測資源匱乏、死亡數逐日攀升等窘況，一再衝擊國人對蔡政府的信任度。此時，國人也才頓時驚覺，過去蔡政府所謂的「超前部署」，不過是「超前宣傳」的笑話。

日前衛福部石崇良次長在立法院備詢時說，此次疫情的破口在萬華，引起社會一片罵聲。從石崇良不經意的發言，對照疫情指揮官陳時中暗指新北確診數遲遲無法下降，主因在侯友宜堅持擴大篩檢，都凸顯出整個蔡政府從上到下，在意的其實不是防疫的真正績效，而是在意如何透過防疫來達成大內宣的效果。

只是，事情的結果與蔡政府的計畫相違背，陳時中利用蓋牌、不普篩的佛系防疫法所創造出來的加零假象，在諾富特及3+11事件後，完全不敵雙北市長柯文哲、侯友宜的擴大廣篩。柯、侯聯手逆時中，讓蔡政府的防疫政策猶如國王的新衣，完全無法通過任何檢驗。而石崇良所謂的防疫破口在萬華，除了想甩鍋台北市政府外，更暗指如果沒有甩鍋地方成功，民進黨大內宣的破口就是萬華事件！

事實上，萬華事件的確是綠營大內宣的破口！當諾富特事件第一時間爆發時，桃園依舊是順時中，採疫調式篩檢。如果當時疫情沒有向雙北散開，或許諾富特事件就會跟敦睦艦、部立省桃事件一樣，只是陳時中防疫神話中的波瀾，卻不會對神話造成任何傷害。但由於疫情向雙北蔓延，在雙北市長堅持擴大廣篩下，才逼陳時中現出防疫不力的真實狀況，也宣告台灣的防疫神話正式幻滅。

其實，台灣防疫神話之所以幻滅、防疫之所以有破口，最大的關鍵就是政府始終不願意放棄大內宣，把防疫的寶貴時間，蹉跎在虛幻的「台灣之光」與「世界第一」上。如果不是政府一昧追求所謂的世界第一的防疫淨土，及早建置足夠的醫療能量以應付可能的普篩、廣篩，台灣今天又豈需創造「校正回歸」一詞來掩飾檢驗能量不足？如果不是政府一昧追求國產疫苗的台灣之光尊榮感，台灣今天又豈會淪落到外購疫苗不足，國產疫苗又無法取信國人，眼看他國超買疫苗，台灣卻是爭搶不到的慘況？

自疫情爆發以來，蔡英文一再喊團結，也一再表達政治口水無助於防疫。但很遺憾地，每當在野黨對防疫或是疫苗政策提出建言時，蔡政府都會反射性誣指是在破壞團結或是直接視為是政治口水；蔡政府面對此波疫情的爆發，也始終無法放棄意識形態與回歸防疫專業，才會讓防疫破口一再擴大，甚至一發不可收拾。石崇良與其獵巫找替罪羔羊，不如誠心檢討為何疫情遲遲無法舒緩？

難道蔡政府仍寄望雙北挺過此次疫情後，全台又回到過去蓋牌式防疫以粉飾太平？雖然疫情總會過去，只是時間早晚問題，但是面對死亡數已突破400大關，難道蔡政府都不用檢討自己嗎？（作者為立法委員國會辦公室主任）