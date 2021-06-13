走出戒嚴、戡亂的中華民國，在總統直選、政黨輪替及連續3位法律人總統主政後，想像上早該脫離戰亂的時代，正朝向自由、民主、均富的制度摸索之中。這1年我們本可透過進口適格疫苗，提早為全民注射，避免這場疫情天災，只因政府無能，竟演變成一發不可收拾的人禍！可悲的人民還要容忍可恥的官僚多久！？

蔡政府防疫荒腔走板，筆者投書提醒〈蔡總統，說好的疫苗呢？〉，盼望蔡總統説清楚講明白，此時每位國民至少1劑的救命疫苗在哪？兩個月內能做到全民接種？遺憾的是一周過去，染疫死亡總人數已近500人，迄今，蔡總統仍未給出明確的答案讓國民安心，對此筆者有感而發，借題發揮如下：

國產疫苗遠水難救近火，備足國際認證疫苗是政府的「責任」。

常以「人權」為傲的蔡政府卻連最基本保護「生命權」的能力都沒有，相比同屬小而美的新加坡、以色列，這兩國真正做到了防疫視同作戰，超前部署使得疫苗的高接種率（33%及56%）已有效確保極低的死亡率（0.05%及0.07%），但至今台灣疫苗接種率僅3%，死亡率更高達3%！（全球平均2%；老人高占比的日本也僅1.78%）難怪《時代》雜誌日前便以「虛假安全感及茶室破壞台灣疫情防線」為題（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses），諷刺蔡政府「防疫成功的牛皮」，不攻自破！

循規蹈矩的國人本有機會可以像以色列、新加坡一樣，提早達到大規模接種，控制疫情，只是蔡政府自恃防疫無虞，並在毫無優勢條件下發展國產疫苗，最終搞到無疫苗可用的窘境！同樣可悲的是，川普時代的蓬佩奧國務卿固然與我們稱兄道弟，大肆宣揚Taiwan can help；近日3位美國聯邦參議員也搭乘軍機C-17訪台，象徵拜登政府「對台灣的承諾是堅若磐石」，但偌大的軍機卻沒「專程又快速」地送來答應援助我們的75萬劑疫苗，難道這也是政府提早告訴美國，國產疫苗「6月將解盲」、「7月將施打」？

同樣地，蔡政府對「日本」、台灣民間等熱心奧援，也一副政府不需要幫忙的高姿態，深怕別人捐得太多，阻撓了當時尚未「解盲」的國產疫苗讓人民施打。一再錯誤傳達Taiwan does not need to be Helped，蔡政府心裡還有沒有人民的健康！難怪陳部長會說：「並非台灣不想代工AZ疫苗，而是有人不太喜歡這樣子。」難道對蔡總統來說，疫苗最重要的不是拿來救人，而是達到她念茲在茲的「戰略」目標？蔡總統，此時拿到國際認證疫苗（當然包括大陸疫苗），並盡快施打才是緩解疫情唯一重要的「戰略」！把備用國產錯當主力的後果由誰負責？

二、 罔顧人命的官僚早該下台！

猶記馬總統任內的劉兆玄內閣，因自認於八八水災救災不利，於災後不久即斷然提出內閣總辭以示負責，而今蘇院長不僅戀棧，其捨我其誰的態度，對比當年劉兆玄謙卑反省的態度簡直天壤之別。陳建仁前副總統之口談疫情應最公允，近日他説：「確診數突然升高時，我國健康系統並未就定位」、「這波疫情的最初2周真的是場災難」。雖陳前副總統自己也要負責任，但仍在位的蘇院長難道不用一肩扛？

人民等到的卻是，陳部長、蘇院長「心不甘」地被迫道歉。蘇院長說：「政府沒有百分之百把民眾照顧好，深感抱歉。」陳時中說：「我擔任疫情指揮中心指揮官，也深感歉意，希望這個事情不要再發生，會盡最大的努力。」但蘇院長即刻表示：「疫苗什麼時候能來，就像雞蛋還沒孵出不能算幾隻」、「這就好像去訂冷凍雞腿，訂了之後對方說什麼時候送到，送的人沒送，那你罵自己嗎？」像蘇院長這種油腔滑調的講話，令國人納悶，難道人民選出執政的民進黨官僚，真是如此的顢頇可恥？

蔡總統接連三次談話，只顧解釋炒股疑雲及強調國產疫苗的戰略價值，對認證疫苗遲到怎麼辦絕口不提，最近一次發言僅淡淡表示：「每位遭受感染，甚至因此失去生命的國人都是台灣大家庭的一分子，身為總統我要表達最深切的不捨與歉意。」、「會不斷調整出最適合的戰鬥隊形」。既然如此，蔡總統此時不將失職的蘇揆撤換，尚待何時？（作者為納稅人）