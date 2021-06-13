為什麼「政治權貴先打，我不ok」？因為這背後還有一層議題是：國產疫苗能否與國際疫苗「混打」？

正確的科學態度是有一說一，答案是：不確定。

目前到貨的百萬劑國際疫苗，按順位，民進黨權貴那些「丁怡銘們」都打了，而在衛福部不開放混打的前提下，他們力挺國產疫苗的嘴臉都是醜惡的，因為這些人「不必施打」國產疫苗。

這個問題裡有好幾個層次，其一，已受國際認證的疫苗，可否混打？其二，不同種類的疫苗，可否混打？其三，哪些種類的疫苗「互斥」，不可混打？其四，「混打」是否較能對付變異株？其五，打了國產疫苗之後，還能打國際疫苗嗎？

本來，西方富國滿手疫苗，相對不太需要「混打」，但隨著變異株愈來愈刁鑽，新疫苗研發腳步不能停，「混打」已是愈發受到重視的課題。再者，由於某些國際疫苗施打後有血栓副作用，打了一劑之後，必須換其他疫苗打第二劑，因此沒有任何國家能無視「混打」的可行性與必要性。

施打率全球倒數第二的台灣呢？衛福部對「混打」的態度比較保守，尚未開放，表面看起來是嚴謹的科學態度，畢竟尚無科學證據百分百保證「混打好」。但深究則不然，缺疫苗的台灣，有禁止「混打」的條件嗎？此其一。衛福部會不會用禁止「混打」政策，讓本土疫苗穩佔大部分市場？此其二。

設使開放「混打」，權貴們現在打什麼疫苗？AZ與莫德納？那太好了！打了國際疫苗的民進黨權貴們，「丁怡銘們」，都是現成的「混打白老鼠」，7月上市的本土疫苗，請你們踴躍施打，民眾很想知道「混打」安不安全？會不會有副作用？有沒有防護力？

還有那「不甘為中共犬馬」，訓斥台灣人民要對政府「心懷感恩」的曹興誠，您在新加坡打過莫德納，或BNT，或AZ了吧？恭請您儘速施打台灣疫苗，「心懷感恩」地做個「混打先鋒」。

萬一有一天，科學鐵證顯示大陸科興疫苗與台灣高端疫苗「混打」，對付變異株最有效，那曹老闆可千萬別偷偷腳踏兩條船，「混打到統一」啊。

疫苗有四種，目前歐美的混打實驗，主要集中在AZ與莫德納，AZ與BNT的混打。莫德納與BNT都是mRNA，AZ則是「重組病毒載體」(或稱腺病毒疫苗)，等於兩種疫苗交互測試。先打或後打AZ，防護效果還不同。

簡言之，mRNA疫苗與「重組病毒載體」疫苗混打，在專家整理出來四篇權威性論文裡，稱成效還不錯，但仍有待進一步研究。BNT與莫德納兩家同類型疫苗混打，目前也受到幾個歐美國家的暫時性認可。

不過，台灣疫苗是「蛋白質次單位」疫苗，參考指標僅為同類的美國諾瓦瓦克斯疫苗。此類疫苗尚未取得國際認證，雖然英國已將諾瓦瓦克斯疫苗與其他疫苗混打進行研究，但畢竟未上市，沒經受過「市場檢驗」，未知數較多。

由此我們回頭再看上述的五個層次，推演幾種情景。

如果本土疫苗數量多過國際疫苗，那麼民眾有可能：

a. 只打國際疫苗，但前後兩劑種類不同，此一途徑有國際權威研究參考，可不可以混打？與如何混打？雖多少有點風險，但資訊比較充足。

b. 只打國際疫苗，而且拒絕混打。此一途徑在變異株層出不窮時，不太現實，因為現在打的疫苗，不見得能應付新的病毒變種，未來還必須嘗試第二代疫苗。而且國際疫苗存量不足時，基本不可能。

c. 混打國際疫苗與本土疫苗。此一途徑相當複雜，因為資訊極為匱乏。本土疫苗即便是與同種類的諾瓦瓦克斯疫苗混打，均無研究報告可供參考，遑論與其他不同種類的疫苗混打的資訊缺乏，風險不言可喻。

d. 只打本土疫苗，混打也只認MIT。此一途徑也缺乏研究資訊，即便是高端與聯亞能不能混打，都是未知數。高端解盲之後，問號更多。

只要禁止混打，即便市場上有多種疫苗，以上四個選項，人民只有b與d可選。而現在已經打了國際疫苗的政治權貴，特別是民進黨權貴，就大有理由不打本土疫苗。現成的白老鼠，就是沒資格先打的廣大民眾。

同胞們，這才叫剝奪感。逼人民做白老鼠，還以科學為名。

因此，前疾管局長蘇益仁說二期緊急授權使用的本土疫苗，只能作為「備位疫苗」使用，這是有道理的，畢竟背後有太多問題，「能否混打」還只算比較顯眼的大哉問而已。

願意接種本土疫苗的民眾自己三思，第二劑或許還是只能打本土疫苗，直到衛福部取得更多「科學證據」為止。科學證據從哪兒來？美國國家衛生研究院(NIH)嗎？WHO嗎？柳葉刀期刊嗎？還是都由本土機構或疫苗藥廠自彈自唱？或等皇上定奪？

從全球趨勢來看，混打研究的急迫性會愈來愈高，否則永遠跟不上新冠病毒的變種速度。根據醫學權威期刊《刺胳針》的報導，BNT疫苗對Delta毒株(最早在印度發現的變種)的防護力下降，已接種者要「補針」。

高端與聯亞都還是針對原始病毒株開發的疫苗，對Alpha毒株(英國發現的變種)與Delta毒株的防護力如何？完全是未知數。也就是說，將來必須「混打」以增加防護力的可能性極高。

而政府還在談莫名其妙的「疫苗橋接」，在「三期議題」裡鬼打牆。

本土疫苗可以與其他疫苗混打嗎？做實驗了嗎？需要白老鼠嗎？全民徵召民進黨權貴，這麼愛打，那就打個夠，來一針本土疫苗吧。

還有「曹興誠們」，心懷感恩就來當「混打」白老鼠，收起嘴砲，做點功德。

（作者為自由撰稿人）

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