國產疫苗單劑881元，是AZ疫苗的8倍，也高於WHO認證的莫德納、BNT疫苗。民進黨堅持要「扶植國產疫苗」，最後會不會把整個台灣，都賠進去？

疫苗主要的費用在研發，國外大廠可以用好幾億劑來攤提研發費用，國產疫苗卻只有台灣的「一千萬劑」，這就跟國產車達不到經濟規模一樣，站在扶植產業的角度，是可以接受的。

問題是，慢一點開國產車不會死，慢一點打到疫苗，卻會給整個社會，帶來生命、健康、財產上的衝擊。中研院院士陳培哲說，若是去年東洋代理3000萬劑BNT疫苗成真，「現在台灣狀況應該和以色列差不多」，再加上拒絕代工AZ疫苗，民進黨等於是把疫苗推掉兩次，就為了維持對國產疫苗的需求，台灣已經付出多少代價？

國產疫苗的最高價格881元，乘上最大採購量2000萬劑，從政府採購拿到的總收入，最多是176億元。

但是最近這一波疫情，已經有400餘位死亡，一萬多例確診，全台灣人民承受三級警戒，產業蕭條；把這些代價量化成數字，400位死亡者，以太魯閣號賠償金1570萬元計算，是63億元；有受損才有紓困，所以經濟損失至少是追加的4200億紓困預算，確診的損失比較難有客觀的標準，但也絕對不在少數。

這樣算起來，為了讓國產疫苗廠賺176億元，全台灣賠了將近五千億元，這是笨蛋，或者壞蛋才會做的事。

陳時中跟指揮中心不是壞人，不至於故意傷害台灣，當時決策的考量，就是一個字，「賭」！賭疫情可以一路封鎖下去，賭國產疫苗可以即時研發出來。只是這個賭局，賭贏是廠商賺錢，賭輸卻是台灣人民死去，那有這個道理？

現在高端的二期解盲過關，只是按劇本演出，民進黨現在還是賭徒心態，想著要「翻本」，想說疫情爆發都爆發了，民眾確診也確診了，既然頭已經洗了一半，就只能繼續洗下去，孤注一擲。

因此國產疫苗必然會得到緊急授權，政府還是會緊縮國外疫苗的進口，讓一部分的人民，不得不接種國產疫苗，免費為廠商進行第三期人體試驗。

「賭」成功，那就是台灣人用自己的生命，證明了國產疫苗的有效性，廠商可以在國際疫苗市場分一杯羹，股價節節升高。那時候民進黨的側翼們就會說，「如果不是政府的堅持，台灣那裡來的疫苗產業呢」，至於在等待疫苗中死去的確診者，1450自然會轉移焦點，帶開風向。

萬一翻本也賭輸了，國產疫苗沒有成功，那就是解除邊境封鎖之後，疫情再次爆發，社區感染、三級警戒，所有的流程又重來一次。為什麼民進黨堅持要翻本？因為如果現在放棄國產疫苗，緊急進口國外疫苗，那就是認錯了，表示當初緊縮疫苗進口的決策是不對的，那在未來的選舉，就沒有立基點，一定會敗選。

但如果繼續賭，賭贏還有機會勝選，這就是民進黨的理性選擇，用台灣人的生命，賭自己的未來。

（作者為革實基金會副執行長）

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