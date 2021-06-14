山中有一花，可包治百病。

鄉人眼中的「神草」，就是花貌頗為娟秀的板藍根。

農耕時代，漢人先民發現其葉可析出藍色素，日久不褪，於是用其染布，成爲現代化學染劑出現前最重要的天然藍靛染料，這種染布就是藍染。

雲南大理的周城是著名的藍染之鄉。這裡的白族人家庭前屋後都種植板藍根這種植物，一來可作藥用預防感冒，二來就是製程植物染料。

露天的院落裡，白族的金花姐姐正將一塊塊普通的白布以手工綁紮、針縫成各種奇特的造型，然後置於大染缸中浸泡，經過多次的浸染、漂洗、晾曬……最後一道工序就是解去綁紮之繩，一塊白布一夕「變身」，這便是藍染。

藍染的精細全在綁紮的手藝，金花姊姊說必須心到、眼到、手到……看似雜亂無序，其實一點也不馬虎，熟練心勁全靠一雙手指工夫。

我相中一頂藍染布的遮陽帽，雖簡單卻有型，帽上的小碎花呈現出紮染的工藝效果，手工十分精緻，低調中透露小清新，一如板藍根的內心，平實中見神奇。（王新偉/新北市）

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