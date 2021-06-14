從520迄今的兩三個星期，由於每天都有兩位數的罹難者，台灣社會處於疫情的陰霾下，人心浮動，民怨四起。

「一步一腳印」。從去年的防疫、抗疫，到現在歐美各國的疫苗生產與施打，已經逐步就序，準備迎接夏季的旅遊旺季，而7月的東京奧運，迄今仍確定將如期舉行。回顧一年前，英美歐洲各國和日本政府「超前部署」，挹注經費資助各大藥廠如火如荼的疫苗研發，或像是日本政府去年直接下單採購一億兩千萬劑的AZ疫苗，歐美先進國家得以在今年，優先取得、並囤積幾十億劑的各種品牌的疫苗，這是別人去年的「果決，果行」，在今年得到豐美的回報。

疫苗的研發和生產，是科學的問題，也和科技發展的水準有關。疫苗「提前部署」的採購，乃至於將多到打不完的疫苗，捐贈到全球各地，是政治的問題。而疫苗的分批施打注射，則是動員能力的體檢。

在過去的一年半期間，世界各地發生的嚴重疫情，以及各國政府手忙腳亂、應對無方，就如同考古題和解題的答案一般，一個又一個的呈現在台灣民眾的面前。從5月中旬開始的第三級防疫警戒，在肅殺的疫情升溫期間，疫苗的研發生產和大量採購，既是用科學研究搶救天下蒼生的時刻，也嚴重影響到經濟運行和國計民生，迫使很多民眾必須面對「（到外面賺錢）病死」、「（待在家裡面）餓死」的痛苦抉擇。

有鑒於防疫的最後一哩路，就是疫苗；想要力挽狂瀾，要不然就是接受數以千萬劑疫苗的饋贈，要不然就是自力救濟，研發生產疫苗。由於國產疫苗在尚未實驗成功之前，政府就下單購買還在進行人體實驗的國產疫苗，其所引發的股市震盪與政治風波，當然無法避免。

事實上，政策評估和醫學/藥物/生科的實驗設計，大同小異；都有實驗組與控制組，都運用統計學分析所得到的結果，也都有是否符合學術倫理、雙向匿名的問題。兩者的差別在於，社會科學不能在實驗室進行，相關的自然科學則是在實驗室與實際測試之間，反覆進行調整。政策評估探討人的觀念、態度、立場，有沒有因而不同，醫學藥物因為涉及受試者的身體反應、甚至健康與生命，學術倫理的嚴謹要求與否，對於「生與死」的潛在影響，也更勝於社會科學的實驗設計。

從學術研究倫理的角度觀之，在「解盲」、知道實驗結果之前，就算是疫苗研發團隊的專家/成員，都未必知道、也不應該知道個別的志願者，究竟打的是不是安慰劑，更遑論志願者本人，被施打的時候，就知道自己打的，確實就是所研發出來、還在實驗階段當中的疫苗。

但因為目前政府與人民、企業與政府、中央與地方，缺乏彼此的相互信任，再加上疫苗注射到人體，是生死攸關的大事。在如此的政治氛圍之下，由前副總統，接受電視台專訪，所說出來的話，希望能以此說服民眾。但是，這也代表著：國產疫苗研發的過程，有太多研究的「破口」，嚴重影響到最後結果是否能得到國人的信任。

與此同時，中央研究院院士陳培哲，則直言指出，國產疫苗採取的技術，並不可能在7月就研發出疫苗。陳培哲院士強調，疫苗的研發技術主要有四種：「病毒載體」（AZ）、「mRNA」（莫德納和輝瑞）、「滅活」（大陸的國藥）、以及「蛋白質次單位」（此次台灣的高端、聯亞、國光）。而國產疫苗的研發選擇的是，保護能力和治療效果都比較差，還沒有通過國際審核的「蛋白質次單位疫苗」。本身是台大醫學系畢業，擁有美國賓州大學醫學博士學位，中研院院士（生技組）所提出的公開評論，就算不能夠就此一槌定音，也應該是蔡英文總統、以及現任與前任都是醫學公衛背景出身的陳建仁和賴清德副總統，必須重視的專業觀點！

在科學的領域裡面，只有「證據告知」的專業權威，沒有「官大，學問大」的政治權威。近日來，因為疫情愈來愈嚴重的陰霾，所引發的政治爭議，擴及到疫苗研發、人體實驗、未通過安全性檢驗就進入量產的場域。就此而論，「時間」是一個重要的變數，並沒有人討論去年研發生產出來的疫苗，今年面對全球亂竄的病毒株，是否還有一樣的療效?!在第三級防疫警戒的今時今日，全體國人的卑微願望，只是「先求有，再求好」。

疫苗不只一種，病毒也不只一種；同樣的，專家的說法，也有很多種。展現在所有國人面前的疫苗政治爭端，凸顯出備受尊崇的政治人物，擁有更高的聲量。然而，學有專精的意見表達，就像是「蹲在屋子角落的大象」，一旦站起來之後，「跟著科學走，讓證據說話」，勢必能夠引領大家走出民主的困境。