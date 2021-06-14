行政院紓困4.0於6月4日上路，很有效率。

但是，紓困的目的是要立即幫助「所有因疫情無法維持基本生活的人」，紓困4.0有達到這個目標嗎？這幾天不乏民眾抱怨紓困的申請資格訂得太繁複，各部會資訊紛雜；也有不少人表示自己辛苦地支撐家計，卻沒被納入紓困範圍，政府的美意是看得到收不了。

其實，晚一年爆發疫情的台灣可以借鏡國外的經驗。去年3月美國疫情爆發時，我還是美國聯邦眾議員Max Rose的助理，就發現美國政府的紓困案（Stimulus Package）滿人性化的，舉幾個例子供國人參考：

1.全民發現金，並納入排富條款

2020年3月27日美國通過2.2兆美元的第三階段紓困案（CARES Act, Phase III），不分職業別一律發給每個人1200美元、孩童500美元。但年收入超過75000美元的民眾，其紓困金按收入遞減，年收入超過99000美元的人則不能請領。

即使紓困門檻與金額曾讓一些高收入地區不滿，但因為普發現金的紓困案可以立即幫助廣大弱勢民眾，所以紓困案還是快速通過。到今年五月為止，美國政府總共發了三輪現金給大眾，第二次每人發600美金（Consolidated Appropriations Act 2021），第三次再加碼發1400美金（American Rescue Plan Act 2021）。

2.操作方式簡單，申請效期長

美國民眾只需上美國國稅局（IRS）網站登記自己的基本資訊，就會直接收到匯款或支票，不須檢附額外文件。考量到部分民眾取得資訊不易或不擅使用網路，政府還開放六個月的申請期限，期限內沒申請的人可在隔年以退稅方式取得紓困，讓民眾不會因為超過期限就喪失權利。

不過有趣的是，如此簡便的紓困申請流程也得歸功於美國國稅局平時嚴格查稅，民眾的繳稅紀錄清楚登記在案，才能免去各種收入查核程序與文件。

3.薪資保障計劃（Paycheck Protection Program, PPP）

小規模商業受傷最重，所以美國小企業管理局（Small Business Administration）推出低利貸款給500員工以下的中小企業、小商店、獨資主或自雇者，貸款可用於支付員工薪資、店租和水電等固定開銷。

以薪資而言，商業主每次可申請每月薪資費用總額的2.5倍，換言之，商業主至少能支付每個員工2.5個月薪水，這是為了確保疫情期間小企業不裁員。

佛心的是，如果商業主遵守條件繼續雇用原本的員工，甚至可以豁免部分或全部貸款。另外，美國政府也要求民間銀行和民意代表辦公室輔助小企業申請貸款，繁瑣的輔導業務不會只落在公部門肩上。

4.在家顧小孩也照樣有薪水

目前台灣很多家長必須留在家中照顧12歲以下的孩童，但「防疫照顧假」只規範雇主准假，並沒有強制雇主付薪。美國則是規定雇主必須支付12個禮拜的薪水給在家顧小孩的父母，政府會額外給這些企業免稅優惠。

5.超前部署疫苗研發與普及工作

值得一提的是美國2020年通過的第一輪紓困（Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020）已包含疫苗研發與普及的經費，比2.2兆經濟紓困案早了三個禮拜。本案由民主黨籍眾議員於2020年3月4日提出，參眾兩院隨即通過、3月6日總統簽署。由此可見美國從疫情爆發之初，即看準了疫苗對防治新冠肺炎的重要性，下定決心全力發展。

美國的經驗可以供我們借鏡，封城或警戒只是以拖待變，紓困也只是一時緩解，畢竟台灣的經濟體質不能一直印鈔票、徵稅或舉債發紓困。對人民與企業主來說，安全的生活、自由，以及活絡的經濟才是長久之道。

而目前地球上最有效的新冠病毒解方是取得充足的疫苗供國人施打，達到群體免疫，因此執行紓困業務之餘，我們期許政府加快採購外國優質疫苗及研發國產疫苗的進度，讓人民的生活盡快回到正軌。

（作者為台大政治所博士班、曾任美國聯邦眾議員Max Rose助理）

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